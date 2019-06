Herrenloses Auto rollte durch Parsberg

Wagen rollte auf zwei parkende Fahrzeug - vor 1 Stunde

PARSBERG - In Parsberg hat sich ein Auto selbständig gemacht und dabei ein anderes Fahrzeug beschädigt. Dessen Eigentümerin bemerkte dies gar nicht.



Am Mittwoch, 29. Mai, gegen 17.45 Uhr setzte sich in der Parsberger Bärenstraße ein mangelhaft gesicherter Pkw in bewegung und rollte auf abschüssiger Strecke gegen ein geparktes Auto mit dem bekannten Teilkennzeichen NM-JP.

Dessen Fahrerin bemerkte dies beim Wegfahren jedoch nicht. Sie wird gebeten, die Polizei zu kontaktieren. Der führerlose Wagen rollte noch auf ein weiteres Fahrzeug auf.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.