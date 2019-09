Hofens Festzug stand unter Strom

Der umstrittene Trasse gab das Thema vor am Kirchweihsonntag in Hofen. Viele Teilnehmer trugen Gelbwesten und Trillerpfeifen.

MÜHLHAUSEN - Zwei Blaskapellen mit Marschmusik und ein ohrenbetäubendes "Pfeifkonzert", verursacht durch rund 100 Trillerpfeifen, gaben heuer dem traditionellen Festzug am Kerwa-Sonntag eine besondere Note, die zum Nachdenken anregte und auch zu Gesprächen im Festzelt führte: "Wie hältst du´s mit der Starkstromleitung?", lautete das allgegenwärtige Thema.

Mit gelben Warnwesten, Transparenten und einem Pfeifkonzert machten die Gegner der Starkstromtrasse auf ihr Anliegen aufmerksam. © Foto: Anton Karg



Die "Gelbwesten" der Mühlhausener Bürgerinitiativen(BI) und den BIs der Nachbargemeinden Berching und Freystadt hatten erreicht, was sie wollten: Aufmerksamkeit. Ansonsten waren viele Teilnehmer am Festzug aus "Spaß an der Freud" dabei.

Ein bunt gemischtes Völkchen, bewegte sich über Ellmannsdorf nach Hofen zum Festzelt bewegte. Den Festzug führten traditionell der Festausschuss Hofen mit Sprecher Michale Herzog, Bürgermeister Martin Hundsdorfer und Gemeinderäten an. Heuer im Festzug mit dabei Landrat Willibald Gailler und Bürgermeister Christian Seeberger von der Marktgemeinde Erkheim.

Es folgten die verschiedenen Gruppen und Wagen, etwa das Mühlhausener Brauhaus mit einem überdimensionalen Bierkasten, die Obst- und Gartenbauvereine aus der Gemeinde mit ihren blumengeschmückten Wägen, die Feuerwehren mitsamt ihren feschen Festdamen und den historischen Löschgeräten, die Kirwa Buam aus Hofen, die "Rot-schwarze-Leber" und Mitglieder der Freunde der Partnerschaft Mühlhausen/Isola Vicentina in historischen Gewändern.

