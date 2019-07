Hohe Wohnqualität auch im Alter

NEUMARKT - Altenheim war gestern. Jedenfalls dann, wenn es nach den Machern der neuen Wohnanlage "Klostergärten" auf dem Areal des früheren Kaufhauses Hackner in der Altstadt geht: "Service-Wohnen für Senioren" ist der Slogan – und das ist nicht nur ein Werbespruch.

Bei der Grundsteinlegung für die neue Senioren-Wohnanlage „Klostergärten“ in der Neumarkter Altstadt wurde auch eine Zeitkapsel versenkt, deren Schlussstein von kirchlichen und weltlichen Mitstreitern des Projekts festgeklopft werden durfte. © Foto: Günter Distler



62 Wohnungen entstehen auf dem Gelände, das derzeit auf der zur Herzwirtsgasse gewandten Seite noch eine riesige Baugrube ist, während der Rohbau in der Klostergasse schon das erste Stockwerk erreicht hat. Auf rund 4000 Quadratmetern reiner Wohnfläche verwirklicht die Nürnberger Projektentwicklungs-Firma KIB ein barrierefreies Konzept, das den hier Wohnenden möglichst lange ein unabhängiges Leben ermöglichen und dennoch umfassende Versorgung bieten soll.

Die Caritas-Sozialstation Neumarkt stellt jene Leistungen zur Verfügung, die eine gängige Wohnanlage in der Regel nicht bietet, angefangen bei einer 24-Stunden-Notrufbereitschaft über einen Rezeptionsdienst an Werktagen bis zu allgemeinen Vermittlungs-, Beratungs- und Hilfsangeboten. "Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt", meint dazu Josef Bogner, Geschäftsführer der Caritas-Sozialstation.

Ab Frühjahr 2021

Wer hier ab 2021 – die Fertigstellung ist für das Frühjahr angepeilt – wohnen möchte, muss sich beeilen: Von den 62 Wohnungen sind 45 bereits verkauft beziehungsweise fest reserviert. Beim Rest sind allerdings noch alle Zuschnitte von 46 bis 111 Quadratmetern zu haben. "Unser Ziel ist das Mittelfeld", sagt KIB-Geschäftsführer Norbert Grund.

Zwischen der Lösung, auch in der Seniorenphase des Lebens im eigenen Haus oder der eigenen (Miet-) Wohnung zu bleiben und sich ambulant versorgen zu lassen und dem Umzug in eine entsprechend kostspielige Senioren-Residenz mit Hotelcharakter müsse es noch eine dritte Möglichkeit geben.

Deshalb orientieren sich die Quadratmeterpreise der "Klostergärten" auch am ortsüblichen Mietspiegel. Für die seniorengerechten Zusatzangebote werden darüber hinaus 142 Euro im Monat fällig. Dafür soll es in den gemeinsamen Sozialräumen regelmäßig Konzerte, Vernissagen und andere kulturelle beziehungsweise soziale Events geben. Das "gesellschaftliche Miteinander der Bewohnerinnen und Bewohner" ist Grund, Bogner und ihren Mitstreitern sehr wichtig. "Einsamkeit macht krank und unglücklich", sagt Norbert Grund mit hörbarem Nachdruck.

Die Zeiten, in denen 65-Jährige schon Heimplätze oder Betreutes Wohnen benötigen würden, seien "definitiv vorbei", so Grund. Heute seien es eher die 80-Jährigen, die in eine Anlage wie die "Klostergärten" zögen. Für sie wird es sogar einen mobilen Friseur geben. Qualität kommt zuerst.

