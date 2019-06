Holnsteiner Kinder rannten für andere Kinder

Spendenlauf erbrachte stolze 4000 Euro - vor 44 Minuten

BERCHING - Am Sponsorenlauf der Grundschule Holnstein haben sich alle vier Klassen sowie einige Vorschulkinder beteiligt. Insgesamt 110 Kinder gingen an den Start.

Die Spendensumme ging zu gleichen Teilen an die Familie Dumann und an den Verein "Schutzengel gesucht". © Birgit Ehrnsperger



Die Spendensumme ging zu gleichen Teilen an die Familie Dumann und an den Verein "Schutzengel gesucht". Foto: Birgit Ehrnsperger



Sie liefen 150 oder 300 Meter. Eltern, Großeltern sowie einige Firmen sponserten die Läufe der Kinder, sodass am Ende ein stattlicher Betrag von 4000 Euro zusammenkam.

Das Geld wurde nun je zur Hälfte an die Familie Dumann für die Finanzierung eines Therapierades und an den Verein „Schutzengel gesucht“ gespendet. Letzterer wurde bei der Spendenübergabe von Birgit Ehrnsperger vertreten, die den Kindern eindrucksvoll von der Not der Kinder in Bosnien berichtete und weshalb ihr Verein dort hilft.

nn