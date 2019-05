Hund fällt Joggerin in Beilngries an

Nürnbergerin erlitt teils schwere Verletzungen an Armen und Beinen - vor 1 Stunde

BEILNGRIES - Eine Risswunde am linken Oberschenkel sowie Hautabschürfungen und Hämatome am linken Oberarm sind das Ergebnis der Begegnung einer 53-jährigen Joggerin aus Nürnberg und einem Mischlingshund am Arzberg bei Beilngries.

Die Frau war dort am Samstagmorgen auf einer Laufrunde unterwegs und traf gegen 8 Uhr auf den freilaufenden Mischling, der ohne Leine unterwegs war. Auch sein Besitzer befand sich laut Polizei nicht in der unmittelbaren Umgebung. Der Hund fiel die Frau daraufhin an und biss sie mehrfach in Arme und Beine.

Zur Erstversorgung war ein Rettungswagen vor Ort. Den Hundehalter erwartet eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

