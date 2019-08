Hundeliebe ist in Neumarkt besonders teuer

„Und was kostest du?“ Die Steuern für Kläffer klaffen im Landkreis Neumarkt auseinander, denn jede Gemeinde erhebt seine eigenen Sätze. Mit 20 Euro für den ersten Hund kommen Halter in Deining und Seubersdorf am günstigsten weg. Richtig teuer wird ein Kampfhund in Neumarkt: Die Stadt kassiert 600 Euro pro Jahr. © Foto: Carsten Rehde/dpa