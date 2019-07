Im August gilt ein veränderter S-Bahn-Fahrplan

NEUMARKT - Wegen des Austausches von Weichen und Schotter am Nürnberger Hauptbahnhof kommt es zwischen dem 3. und 19. August auf der S-Bahnstrecke 3 nach Neumarkt zu erheblichen Fahrplanänderungen.

S-Bahn Nürnberg © dpa



Zahlreiche S-Bahnen werden zwischen Nürnberg Hauptbahnhof und Feucht durch Busse ersetzt. Die Busse fahren bis zu 25 Minuten früher am Hauptbahnhof ab beziehungsweise kommen dort entsprechend später an.

Einzelne S-Bahnen fallen am 3. und vereinzelt am 4. August jeweils abends zwischen Nürnberg Hauptbahnhof beziehungsweise Feucht und Neumarkt aus. Einige S-Bahnen fahren insbesondere montags bis freitags sowie vereinzelt am 3. und 17. August bis zu sieben Minuten früher vom Hauptbahnhof ab. In der Gegenrichtung fahren einzelne S-Bahnen in den Morgenstunden bis zu elf Minuten früher von Neumarkt ab.

Der Regionalexpress ist laut Bahnpressestelle nicht betroffen.

Infohttps://bauinfos.deutschebahn.com/bayern/Strecke/S_3-Nuernberg-Neumarkt/95

