Im dicken Anorak zur 10. Nacht der Sinne in Neumarkt

Zum Glück hörte der Regen kurz nach Veranstaltungsbeginn auf - Besucher strömten trotzdem in Maßen - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Es war die 10. Nacht der Sinne und es war wohl die kälteste: Ein Glühweinstand wäre gestürmt worden. Doch die Neumarkter und ihre Gäste packten sich warm ein und strömten trotzdem in die Stadt.

Der Catwalk war einer der Anziehungspunkte bei der Nacht der Sinne. © Fritz-Wolfgang Etzold



Wobei der Neue Markt eindeutig im Vorteil war: Durch die Mall pfiff kein eiskalter Wind, der einen bibbern ließ. Deswegen war es auch gut voll im Einkaufszentrum am Unteren Tor. Zahlreiche Aufführungen wechselten sich ab, die Geschäfte lockten mit attraktiven Angeboten speziell für diesen Abend.

Bilderstrecke zum Thema 10. Nacht der Sinne in Neumarkt Es war eine kalte Nacht der Sinne - aber die Neumarkter und ihre Gäste wussten sich zu helfen und flanierten mit Anorak und Handschuhen durch die Stadt.



Das war in der Altstadt nicht anders. Auf dem Laufsteg vor dem Rathaus tummelten sich trotz der Kälte die Models, auch in Bademoden, und bewiesen Standfestigkeit. Auch wenn etliche der Teilnehmer wegen der Kälte kurz vorher ihren Einsatz auf dem Catwalk abgesagt hatten. Ingrid Loichinger nahm es, ohne mit den Zähnen zu klappern, im dünnen Overall auf High Heels gelassen und zeigte Professionalität pur. Aber auch sie gestand: Bei solchen Temperaturen habe sie auch schon Modeschauen organisiert - aber für Winter- und Alpinbekleidung.

Den Neumarktern und ihren Gästen war das Wetter zum Großteil egal, sie kamen in dicke Anoraks mit Fellbesetzter Kapuze gepackt, hatten dicke Handschuhe angezogen und wärmten sich an allem, was warm war. So konnte Christian Eisner, Geschäftsführer von Aktives Neumarkt, am Ende noch aufatmen: Zumindest der Regen hatte sich verflüchtigt, war die Nacht trocken geblieben. Keine feuchte Nacht der Sinne, sondern nur eine kalte.