Im Lengenbachtal dem Mausohr auf der Spur

Heuer am 24. August ist die Fledermausnacht des LBV. - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Kreisgruppe Neumarkt des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) lädt mit den Freunden des Lengenbachtals, unterstützt von der Gemeinde Deining, am Samstag, 24. August, zur Europäischen Fledermausnacht ein: ab 18 Uhr an der Lengenbachkirche bei Arzthofen. In der Lengenbachkirche ist eine Kolonie des "Großen Mausohrs" mit mehreren hundert Tieren beheimatet.

Ein Großes Mausohr begibt sich auf den Jagdflug. © Karl Kugelschafter, Chirotec



Der LBV bietet Informationen über Fledermäuse und ihren Schutz. Außerdem werden Nistkästen ausgestellt und, wenn möglich, lebende Fledermäuse gezeigt. Vor allem für Kinder ist das hautnahe Kennenlernen der ansonsten heimlichen und nachtaktiven Tiere ein Erlebnis.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Aktionen für Kinder und ein Fledermausrätsel runden das Programm ab, das gegen 21.30 Uhr endet. Ausgerufen wird die Europäische Fledermausnacht vom Europäischen Büro für Fledermausschutz EUROBATS (Bonn). Bei Dauerregen entfällt die Veranstaltung.

nn