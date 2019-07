Im Neumarkter Amtsgericht ist es schön kühl

Das Gemäuer des einstigen Schlosses am Hofplan ist aber feucht und wird trockengelegt - vor 1 Stunde

NEUMARKT - In diesen brütend heißen Tagen transpirieren die glücklichen Mitarbeiter des Amtsgerichts Neumarkt hinter den dicken Mauern des einstigen Schlosses nur sehr dezent. Das Gemäuer am Hofplan ist beneidenswert kühl, es hat aber auch "nasse Füße".

Der Bruchsteinsockel des Amtsgerichts Neumarkt wird derzeit trockengelegt — ein schweißtreibendes Unterfangen. © Foto: Christian Biersack



Selbst in Trockenzeiten wie diesen steht das Grundwasser hoch an und die Feuchtigkeit kriecht die Wände hoch. Die Trockenlegung der Bruchsteinsockel rund herum ist Teil des zweiten Bauabschnitts, der hauptsächlich die Dachsanierung beinhaltete, erläutert Amtsgerichtsdirektor Harald Müller.

Aus Platzgründen arbeiten sich nur zwei Mann, einer im Kleinbagger, der andere an der Schaufel, am Gebäude entlang voran. In den ausgehobenen Graben wird eine Trennschicht eingebracht, die künftig verhindern soll, dass nasses Erdreich direkt an der Mauer ansteht.

Das Wasser ist schon immer ein Problem. Es hat aber auch seine Vorteile, sollten solch heiße Sommer zur Regel werden. In den Kellern herrscht eine konstante Temperatur von rund 15 Grad und gleichbleibende Luftfeuchtigkeit.

Die Böden sind teils gestampft, teils geschottert und mit Drainagen versehen, die in den Stadtpark entwässern, der heute vom Leitgraben durchzogen wird. Dieses System ist allerdings schon betagt. Erst letztes Jahr, so Müller, mussten verstopfte Leitungen wieder frei gemacht werden. Es war zum Rückstau gekommen.

hcb