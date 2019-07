Im Neumarkter LGS-Park haben die Kinderkünstlertage begonnen

NEUMARKT - Es steht ein großes Zirkuszelt hinterm Minigolfplatz, umlagert von kleineren Zelten. Das untrügliche Anzeichen dafür, dass das Ferienprogramm des städtischen Jugendbüros im LGS-Park begonnen hat.

Der Betreuer linkerhand hat nicht den Strahlenkranz eines Heiligen, sondern verdeckt die Fahne der Europäischen Union, mit der das Neumarkter Jugendbüro die LGS-Arena für den Startschuss des städtischen Ferienprogramms beflaggt hat. Wie immer mitreißend: Sigi Müller (in der Mitte mit rotem Käppi). © Foto: Günter Distler



Der leichte Nieselregen am Montagmorgen konnte Jugendbüro-Chef Sigi Müller die notorisch gute Laune nicht trüben. Auch seine Crew, die geschulten Betreuer und die städtische Jugendreferentin Birgit Gärtner, waren beim "Kick-Off" in der Arena voller Vorfreude. Denn schon ab Dienstag soll die Sonne wieder das Regiment am Firmament übernehmen.

Enthusiasmus auch bei den 112 Mädchen und Buben, die in den nächsten zwei Wochen in den Genuss des Neumarkter Ferienprogramms kommen. Das kommt in diesem Jahr wieder mal als "Kinderkünstlertage" daher. Dementsprechend wird in den nächsten Tagen gemalt, getöpfert, gebastelt, gebaut, genäht, was das Zeug hält. Und auch gekocht: vor allem Spezialitäten aus anderen Ländern, denn das Thema lautet "Leben in Europa".

So beherrscht das EU-Blau die Szenerie beim Auftakt in der Arena. Wobei hier "Europa" geographisch gemeint sei, sagt Sigi Müller. "Deshalb sind bei uns auch die Briten nicht außen vor – auch nicht Russland, die Türkei, der Balkan."

Im Jahr der EU-Wahl habe das Jugendbüro ein dezidiert politisches Thema aufgreifen wollen: "Wir haben ja auch einen bildungspolitischen Auftrag. Sind aber natürlich parteipolitisch neutral." Europa im Spiel entdecken, steht also auf dem Programm, und wie immer auch die Vermittlung eines verantwortungsbewussten Umgangs mit der Umwelt: "Niemand ist hier perfekt", betont Müller, ein bekennender Fan von "Fridays for Future". Das Prinzip müsse lauten: "Jeder so gut er kann."

Die Ferienbetreuung umfasst neben vielen Workshops auch Ausflüge durchs Stadtgebiet. Dem zweiwöchigen Block zum Auftakt folgen vier weitere Blöcke zu je einer Woche, ab dem 19. August dann im Jugendzentrum G6. 410 Kinder sind angemeldet, Restplätze gibt es noch in der Woche nach dem Volksfest.

