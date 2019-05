Im Streit um Geld Schneidezähne ausgeschlagen

NEUMARKT - Ein 54-Jähriger hatte nach einem heftigen Streit mit einem Bekannten, diesen, als der bereits im Auto saß und abdüsen wollte, mit dem Fuß ins Gesicht getreten und ziemlich übel verletzt.

Das Amtsgericht in Neumarkt



Der Staatsanwalt wollte ihn für den Akt "roher Gewalt" wegen gefährlicher Körperverletzung für ein Jahr und sechs Monate ins Gefängnis schicken. Verteidiger Geedo Paprotta plädierte auf subjektive Notwehr und fahrlässige Körperverletzung.

Amtsrichter Rainer Würth gestand, dass die Wahrheitsfindung hier schwierig sei. Das lag auch am Opfer. Der ehemalige Kumpel des Angeklagten wollte zunächst gar nichts sagen, ließ sich aber, nachdem Würth eine beachtliche Drohkulisse aufgebaut hatte, dann doch das eine oder andere Wort aus der Nase ziehen.

Die Schweigsamkeit und angebliche Vergesslichkeit hatte ihre Ursache auch im Unverständnis des Opfers an dem Tamtam, das aus seiner Sicht aus so einer beinahe alltäglichen Rauferei gemacht werde. Dass ihm bei dem Tritt nicht nur blutende Wunden zugefügt worden waren, sondern auch die oberen Schneidezähne aus dem Kiefer geschlagen wurden, sah er nicht so dramatisch.

Schulden waren im Spiel

Diesmal war mal nicht Alkohol im Spiel, aber das liebe Geld. Über die Jahre hatte der 54-jährige Unternehmer dem alten Bekannten immer wieder finanziell unter die Arme gegriffen. Schulden von rund 25.000 Euro hatten sich angehäuft.

An jenem 6. Dezember vergangenen Jahres hatte der Schuldner seinen alten Bekannten in dessen Haus aufgesucht. Angeblich, um Rückzahlungsmodalitäten zu klären. Ganz anders hatte das der Geschäftsmann in Erinnerung. Es sei viel mehr darum gegangen, ihn um weitere Geldspritzen zu bitten. Der Besucher habe ihm unter anderem die Story aufgetischt, er habe eine neuen Job in Berlin. Weil er und seine Lebensgefährtin das bezweifelten, sei es zum Streit gekommen, der sich aus dem Haus in den Hof und bis zum Auto des Schuldners verlagerte.

Es sei richtig, räumte Geedo Paprotta für seinen zunächst schweigsamen Mandanten ein, dass der die Fahrertür aufgerissen und mit dem Fuß in den Innenraum getreten habe. Dies sei eine Abwehrbewegung gewesen, beteuerte der Angeklagte in seinem ausführlichen Schlusswort. Er habe etwas aufblitzen sehen und gedacht, es handle sich um eine Pistole. Mit dem Schuh ins Gesicht gezielt habe er nicht. Das Unheil sei geschehen, als der andere sich zum Beifahrersitz rüberbeugte.

Offen mit Waffen hantiert

Im Streit zuvor sei die Drohung gefallen: "Di richte weg." Die Vermutung, der andere sei im Besitz einer Pistole, sei auch nicht aus der Luft gegriffen gewesen. Von diesem sei bekannt, vertiefte Paprotta, dass er in der Vergangenheit immer wieder ganz offen mit Waffen hantiert habe.

Der Angeklagte erzählte von einer gemeinsamen Fahrt nach Polen, gerade eine Woche zuvor. Da habe sein Bekannter plötzlich eine Pistole aus der Jacke gezogen, um zu demonstrieren, dass er sich vor nichts und niemandem fürchte.

Für Richter Würth war entscheidend, dass das Opfer im Begriff gewesen sei, wegzufahren. Ein gezielter Tritt ins Gesicht sei aber nicht sicher nachzuweisen. Wegen gefährlicher Körperverletzung verhängte er eine Freiheitsstrafe von einem Jahr auf drei Jahre Bewährung und eine Geldauflage von 12 000 Euro, zahlbar in Monatsraten von 1500 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

