Im Urlaub den Stecker ziehen

Die Verbraucherzentrale gibt Tipps, die in der Reisezeit Geld und Energie sparen. - vor 2 Stunden

NEUMARKT - Wer in diesen Tagen in den Sommerurlaub verreist, kann sein Zuhause mit ein paar Handgriffen in den Energiesparmodus versetzen. Dadurch lassen sich Energie und Geld sparen.

Bei sehr langer Abwesenheit lohnt es sich oft, den Kühlschrank leer zu räumen, auszuschalten und bei der Gelegenheit gleich zu enteisen. © Foto: Arno Burgi/dpa



Die Energieberatung der Verbraucherzentrale Bayern rät, vor der Abreise alle nicht benötigten elektrischen Geräte auszuschalten oder deren Stecker zu ziehen. Selbst im Stand-by-Modus verbrauchen elektrische Geräte ohne sichtbares Zeichen Strom – ältere Exemplare sogar ziemlich viel. Bequem sind Steckdosenleisten mit Schaltern, die das Ausschalten von mehreren elektrischen Geräten gleichzeitig erledigen. "Wichtig ist auch, daran zu denken, den Computer herunterzufahren, Ladegeräte aus den Steckdosen zu ziehen und Klimageräte sowie den Router auszuschalten", so die Energieberatung der Verbraucherzentrale.

Bei sehr langer Abwesenheit lohnt es sich oft, den Kühlschrank auszuschalten und bei der Gelegenheit gleich zu enteisen. Wer seine Heizung selbst steuern kann, sollte den Sommerbetrieb einschalten. Denn auch mit kalten Heizkörpern verbraucht eine Heizungsanlage oft unnötig Energie. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die mit Strom betriebene Umwälzpumpe weiterläuft, obwohl sie nicht benötigt wird.

In Einfamilienhäusern ist es ratsam, die Warmwasserbereitung und -zirkulation auszuschalten. Nach dem Urlaub sollte aus hygienischen Gründen das Wasser einmalig auf 70 Grad Celsius aufgeheizt werden.

InfoBei allen Fragen zur Energieeffizienz hilft die Verbraucherzentrale Bayern weiter. Die Standorte sind unter www.verbraucherzentrale-energieberatung.de zu finden. Termine können unter der kostenlosen Telefonnummer (08 00) 8 09 80 24 00 vereinbart werden.

