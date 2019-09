In Bräugassenschule beginnt wieder der Unterricht

Grundschule in Neumarkter Altstadt hat im kommenden Schuljahr zwölf Klassen - vor 2 Minuten

NEUMARKT - In der Neumarkter Bräugassenschule geht es am Dienstag wieder los.

Symbolbild © Thomas Scherer



Die zwölf Klassen werden unterrichtet von Veronika Götz (1a), Elisabeth Friede-Koller (1g), Stefanie Schäffer (2a), Kathrin Petter (2b), Susanne Lautenschlager (2g), Ana-Monica Härtl (1/4ü), Philipp Mader (3a), Julia Reichel (3b), Evelyn Karsuntke (3g), Frieda Braun (4a), Magdalena Gimpl (4b), Astrid Schrögl (4g).

Ohne Klassenführung sind Rektorin Tanja Kölbel, Förderlehrerin Doreen Böll, Lehramtsanwärterin Marie Mühlbauer sowie Susanne Berschneider, Julia Strobl, Diana Schwartz, Nadine Meier, Barbara Klein und Juliane Pfister. Religionsunterricht erteilen Theresia Regnat, Tatjana Jukic, Claudia Bub und Mehmet Yalcin. Textilarbeit/Werken betreuen Iris Mederer, Hildegard Hollweck und die Anwärterinnen Carolin Döbrich und Julia Mayer.

Für die Klassen 2 bis 4 beginnt der Unterricht am Dienstag, 10. September, um 8 Uhr und endet um 11.20 Uhr, ebenso am Mittwoch. Ab Donnerstag findet stundenplanmäßiger Unterricht statt.

Die Schulanfänger versammeln sich am ersten Schultag um 9 Uhr in der Turnhalle und dürfen gegen 10.30 Uhr nach Hause. Der ökumenische Gottesdienst ist am 20. September um 10 Uhr in der Johanneskirche. Die Mittags- und die Hausaufgabenbetreuung beginnt mit dem ersten Schultag, das Mittagessen wird ab 12. September ausgegeben.

nn