In Scharen zur Freystädter Freynacht

Zur abendlichen Shoppingtour mit spritzigem Unterhaltungsprogramm kamen Besucher in Strömen - vor 25 Minuten

FREYSTADT - Positive Bilanz für die 8. Freynacht in Freystadt: Die Besucher nutzten die Gelegenheit, sich in den Geschäften umzusehen, die bis 22 Uhr geöffnet hatten und vergnügten sich auf dem riesigen Freiluftparcours auf dem Marktplatz.

Perujo begeisterte die Kinder mit seinen Riesenseifenblasen. Foto: Anne Schöll.



Eine Zitterpartie war es am Nachmittag schon, zogen doch ab den Mittagsstunden immer wieder Gewitterwolken durch und entließen ihre nasse Fracht auf die Erde, begleitet ab und an von ein paar Blitzen und Donner. Doch pünktlich zur Begrüßung der Gäste durch Bürgermeister Alexander Dorr am späten Nachmittag lockerte es auf. Der trockene Abend lud ein, ein paar Stunden ins bunte Treiben einzutauchen. Selbst das Fußballspiel FC Bayern gegen RB Leipzig war kaum Konkurrenz.

Schlag auf Schlag

Mit und ohne Shoppingtour: Kurzweil war geboten, beispielsweise auf dem Platz vor dem Rathaus mit jeder Menge Tanzvorführungen. Da luden die RosenMoos ein zu "Tanz dich frei", die Zumbakids legten eine rasante Nummer auf und die Line Dancer boten einen Workshop zum Mitmachen ein. Streetstyle und Hip hop waren ebenfalls zu sehen. Heiße Sambarhythmen mit den Chocoladas kamen später, als die Abendkühle auf dem Marktplatz eingezogen war.

Jedenfalls hatte Moderator Gerhard Brandl alle Hände voll zu tun, um die Schlag auf Schlag folgenden Events anzukündigen. Allroundkünstler Perujo hatte sich in seinen schwarzen Smoking gekleidet und erntete Bewunderung, wenn er im Stelzenlauf über das holprige Kopfsteinpflaster flanierte oder wenig später mit seinen Riesenseifenblasen jonglierte, sehr zur Freude der Kinder, die versuchten, die schillernden Gebilde zum Platzen zu bringen. Ein weiterer Höhepunkt war seine heiße Feuershow gegen Ende der Freynacht.

Für angenehme musikalische Unterhaltung auf dem Freystädter Marktplatz sorgte unter anderem die Band „Stereo acoustic“. Foto: Foto: Anne Schöll



Viele Blicke zogen die jungen Akrobatikkünstler des Circusvereins Neumarkt auf sich. In ihrer 20 Minuten dauernden Show mit tollen Hebefiguren, Sprüngen, Seilkunst und vielem mehr ließen sie erahnen, wie viel Training notwendig ist, um auf diesen Bewegungslevel zu kommen. Musikalisch versorgten das Orchester Kunterbunt und die Band Stereo acoustic mit unplugged Covers alle mit angenehmer Unterhaltung.

Hoch hinaus auf dem Trampolin

Der geschichtlichen Wanderung durch Freystadt, die Renate Burger geführt hat, schloss sich eine größere Gruppe an, die mehr über die Historie des Schwarzachstädtchens erfahren wollte. Die jüngsten Besucher waren bestens aufgehoben beim Kinderschminken, am Riesentrampolin oder auf der Hüpfburg. Und wie sollte es anders sein: Crepes, türkische Spezialitäten, die Leichtsinnsküche und mehr sowie Stände mit Getränken sorgten dafür, dass Hunger und Durst keine Chance hatten.

Ein anderer Höhepunkt des Abends war die Ziehung der drei Gutscheingewinner aus einer Fülle von Freylosen, die die Einkaufenden in den letzten zwei Wochen in den Freystädter Geschäften ausgefüllt hatten. Sie werden schriftlich benachrichtigt.

ANNE SCHÖLL