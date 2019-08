In Sengenthal stinkt der Mist zum Himmel

SENGENTHAL - Den Anwohnern in der Sengenthaler Siedlung stinkt‘s: Ein Landwirt hat auf einem gut vier Hektar großen Stoppelacker neben der Siedlung Mist gefahren.

Das Feld des Anstoßes: Der Mist liegt offen zwischen den Stoppeln. © Foto: Wolfgang Fellner



Dagegen spricht per se nichts, sagt ein Mann, der in seinem Zorn die Redaktion angerufen hat. Nur hat er den Mist einfach liegen lassen, ihn nicht untergeackert. Geruchsbelästigung ist noch beschönigend für das, was sich der geweiteten Nase in der Siedlung bietet, „da stinkt alles, wenn die Sonne so wie heute drauf sticht, und der Wind kommt vom Buchberg“.

Nach Telefonaten mit den verschiedensten Ämtern zeichnet sich derzeit noch keine Lösung ab, dabei ist die Forderung ganz einfach: Den Mist unterpflügen, dann hat es seine Ruhe mit dem Gestank.