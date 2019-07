In Seubersdorf sprudeln die Steuern

In Seubersdorfs guter Stube geht es voran: Der Rathausplatz mit Bürgersaal und Bücherei ist eine Großinvestition, die immer mehr Gestalt annimmt. Für die Bürger ergeben sich viele neue Nutzungsmöglichkeiten - und die Finanzlage der Kommune gibt so ein Vorhaben her. © Foto: Werner Sturm