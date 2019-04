Info-Spaziergang durch den Stadtpark

Neumarkts SPD will vor dem Bürgerentscheid am 26. Mai zeigen, welche Bäume und Gehölze "von einem Kahlschlag bedroht sind". - vor 31 Minuten

NEUMARKT - Die SPD-Stadtratsfraktion begrüßt es, dass die Neumarkter Bürger voraussichtlich am Tag der Europawahl entscheiden können, dass die 98 Bäume im Stadtpark bei der Umgestaltung erhalten bleiben.

Seit dem schweren Sturm sind sicherheitshalber Wege im Neumarkter Stadtpark gesperrt. Mit dem Bürgerbegehren wollen die Initiatoren aber zumindest die gesunden Bäume bei der Umgestaltung erhalten.



"Wir betonen noch einmal ausdrücklich, dass wir nicht gegen eine Umgestaltung des Stadtparks sind und der Wunderparkplatz selbstverständlich in den Grüngürtel um die Stadt einbezogen werden muss", sagt Fraktionsvorsitzende Ursula Plankermann.

"Das geht nach unserer Meinung auch, wenn man die Bäume samt ihrem Unterholz stehen lässt und eine Umplanung vornimmt." Dies solle in einer Stadt, die sich ihrer Nachhaltigkeit rühmt, eine Selbstverständlichkeit sein.

"Unsere Aktionen zum Erhalt der Bäume, zusammen mit dem Bund Naturschutz, hatten so eine große Resonanz, dass wir den Bürgerentscheid auf den Weg bringen konnten", sagte Ursula Plankermann. Anhand von offiziellen Plänen werde die SPD noch vor der Wahl Führungen durch den Stadtpark anbieten, wo man den Bürgern die betroffenen Bäume und Untergehölze zeigt, die nach den Plänen der Stadt und des Planungsbüros von einem Kahlschlag bedroht seien.

"Dann fällt es den Bürgern sicher leicht, beim Bürgerentscheid mit einem entschiedenen ja zu Erhalt der Bäume zu stimmen", meint Gisela Stagat. Die Termine für die Führungen werden rechtzeitig in der Presse und im Internet veröffentlicht.

Sorgen um Pöllings Mitte

Sorgen macht sich die SPD-Fraktion über die Entwicklungen zum Bürgerhaus in Pölling. Während sich die Kosten gegenüber der ursprünglichen Planung vervielfacht hätten, seinen die Nutzungsmöglichkeiten gesunken.

Die SPD Stadträte waren sich einig, dass die Bautätigkeiten der Stadt Neumarkt im Bereich sozialer, bezahlbarer Wohnraum verstärkt weiterbetrieben werden muss. Die Wohnungen in Pölling und im Deiniger Weg seien ein guter Anfang, aber zu wenig, um dem hohen Bedarf an bezahlbarem Wohnraum gerecht zu werden.

Auch müsse in Zukunft beim Planen und Bauen besonders darauf geachtet werden, dass die Kosten der Bewirtschaftung der Gebäude, wenn sie bewohnt sind, nicht zu hoch sind und die Nebenkosten dann den bezahlbaren Quadratmeterpreis konterkarieren. "Das ist in der Vergangenheit nicht ausreichend berücksichtigt worden", sagte Bürgermeisterin Gertrud Heßlinger.

Krokodilstränen wegen einer Kröte

"Die teure Fassade am Ganzjahresbad ist sicher eine große Kröte, die wir wohl schlucken müssen", meint Heßlinger. Aber am Standort in der Mühlstrasse sei von Beginn an mit unangenehmen Überraschungen zu rechnen gewesen. Dass das Großprojekt eine teure Angelegenheit wird, war allen bewusst und es wurde von Kollegen eine sehr hohe Summe prognostiziert, die wir fast schon erreicht haben. "Da nützen die Krokodilstränen der UPW, die den Standort vehement verteidigt hat, nun auch nichts mehr", sagt Plankermann. Vielleicht sei dies manchen Stadträten eine Lehre, dass man zukünftig bei Großprojekten fürsorglicher mit dem Geld der Stadt umgeht.

Thematisiert wurde auch die Schule Woffenbach. Schon seit vielen Jahren werde die Sanierung immer wieder verschoben und es sei jetzt ein Zustand erreicht, der nicht mehr zumutbar ist.

Die Grundschule Woffenbach sei eine Schule mit Herausstellungsmerkmal. Sie biete als einzige Grundschule in der Stadt eine flexible Eingangsstufe, wo die Kinder den Lernstoff im eigenen Tempo erfassen können. Eine Prüfung im vergangenen Schuljahr habe im Bereich Unterrichtsqualität nur Stärken, große Stärken und gelungene Aspekte feststellen können. Der Altbau hingegen wurde als sehr negativ und dringend sanierungsbedürftig bewertet.

