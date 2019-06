Isaak - ein Bibelmusical im Neumarkter Reitstadel

NEUMARKT - Bibelmusicals – für viele eine kirchliche Veranstaltung, die musikalisch unterlegt wird. Nicht so der Auftritt der 74 Kinder und Jugendliche aus der 2001 in Karlsruhe gegründeten Teensgemeinschaft Adonia Deutschland im Reitstadel.

Die Kinder und Jugendlichen des Vereins Adonia führten im Neumarkter Reitstadel das Bibelmusical Isaak auf. Foto: Mandel



Der Name "Adonia" ist hebräisch und bedeutet "Gott ist (mein) Herr". Ziel ist die christliche Chor- und Jugendarbeit. Adonia e. V. ist überkonfessionell und arbeitet mit den örtlichen Kirchen und Gemeinden zusammen. Sie arbeitet auf den Grundlagen der Evangelischen Allianz. Im Raum Neumarkt sind dies die Freie evangelische Gemeinde Neumarkt, die landeskirchliche Gemeinschaft Hofen, evangelische Dekanatsjugend, Ecclesia und die evangelisch-lutherische Kirche.

Adonia verbindet die Leidenschaft der Musik mit christlicher Jugendarbeit. Dies konnte man beim Auftritt der Kinder im Reitstadel spüren. "Es ist uns wichtig, diese Botschaft an einem neutralen Ort den Kindern, Jugendlichen, aber auch der älteren Generation vorzutragen", sagte Pfarrer Martin Hermann. Die Botschaft von Abraham und seinem Sohn Isaak kam auf jeden Fall an. Modern verpackt, wurde dieses biblische Stück von der Hingabe Abrahams an Gott und dem Glauben an ihn humorvoll, aber auch nachdenklich in Szene gesetzt.

Nicht in historischem Outfit dargestellt, sondern unter anderem mit einem Fahrrad auf der Bühne oder in einem Schattenspiel machten sich Abraham und sein Sohn Isaak zum Berg auf, um Gott das Opfer zu bringen. Drei Tage soll die Reise dauern. Für den kleinen Isaak ist es ein Abenteuer. Für seinen Vater Abraham ist es die schwerste Prüfung seines Lebens. Denn nur er weiß, dass seinem Sohn in Morija der Tod droht. Unterwegs lernt Isaak die Geschichte seiner Familie kennen. Auf dem Weg dorthin wurden Themen wie die Flucht von Menschen und die Gier nach mehr, die einst wie jetzt ihre Gültigkeit haben, aufgegriffen.

Szenenapplaus und Beifall am Schluss bestätigten, dass hier die Kirche den richtigen Weg beschreitet, den Glauben für junge Menschen attraktiv zu machen. Eine Liveband sowie der von Hanna Kammerer geleitete Chor untermalten das Musical.

