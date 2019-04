Jetzt anmelden zum 20. Neumarkter Stadtlauf

Jubiläumsrennen und Elementelauf locken Läufer am 14./15. September - vor 17 Minuten

NEUMARKT - Ab sofort ist die Anmeldung für den 20. Neumarkter Stadtlauf scharf geschaltet.









Das Stadtlaufwochenende findet wie gewohnt Mitte September statt. Am Samstag, 14. September startet der Elementelauf und am Sonntag, 15. September um 10 Uhr fällt der Startschuss zum 20. Neumarkter Stadtlauf. Im Vorjahr, beim 19. Neumarkter Stadtlauf, gingen rund 2000 Sportler an den Start.

Bilderstrecke zum Thema 19. Stadtlauf Neumarkt 2018 Altstadt Bei besten Bedingungen ist der 19. Neumarkter Stadtlauf über die Bühne gegangen: Rund 2000 Starter gingen auf die Piste.



Die Frühbucher-Phase läuft bis 30. April und ist die günstigste Möglichkeit, am diesjährigen Jubiläumslauf teilzunehmen. Für Teams und Firmen werden in diesem Jahr erstmals Team-Pakete angeboten. Darin enthalten sind unter anderem reservierte Sitzplätze im Bühnenbereich, Speisen und Getränke.