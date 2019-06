Jubiläum: Große Party zum 30. Altstadtfest in Neumarkt

Die Feiermeile in der Jurastadt ist bereit - vor 48 Minuten

NEUMARKT - Es ist, als wäre es gestern gewesen - dabei sind es jetzt 30 Jahre her: Damals feierte Neumarkt sein erstes Altstadtfest, es war eine Idee des damaligen OB Alois Karl, der damit den Wiederaufbau des Unteren Tores feierte. Heute ist die Altstadt-Party ein fester Fixpunkt im Neumarkter Terminkalender.









Der Wiederaufbau des Unteren Tores war der Fixpunkt für den Beginn der großen Party, jedes Jahr drei Tage nach Pfingsten, an denen es rund geht. Auch heuer erwartet die Besucher wieder ein fulminantes Programm, einer der Pflichtpunkte ist der Auftritt von Converted am Unteren Mark am Samstag, aber auch sonst ist viel geboten.

Bilderstrecke zum Thema Aufbau 30. Altstadtfest Langsam laufen Schausteller und Budenbetreiber warm: Der Aufbau des Neumarkter Altstadtfestes läuft an.