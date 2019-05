Jugendfeuerwehren auf Kreis- und Bezirksebene messen sich

Vorentscheide für den Bundeswettbewerb gehen am 25.Mai und 8.Juni über die Bühne

Symbolfoto aus dem Archiv. Foto: Marcus Weier



Im Landkreis Neumarkt wird um die Wette gelöscht: Beim Kreisentscheid im Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehren am Samstag, 25. Mai, in Parsberg sowie beim Bezirksentscheid am Samstag, 8. Juni, in Neumarkt.

Auf Kreisebene wetteifern die Nachwuchs-Feuerwehrler in den Disziplinen Staffellauf und Löschaufbau. Nach der Begrüßung um neun Uhr geht es los, die Siegerehrung ist gegen 14.30 Uhr geplant.

Wer in Parsberg gut abschneidet, darf sich dann im Juni in Neumarkt mit den Mitstreitern aus der gesamten Oberpfalz messen, vormittags ist ein Pflichttraining angesetzt.

