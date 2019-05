Jugendlicher tritt auf 71-Jährigen ein und verletzt ihn schwer

SCHWANDORF - Ein 71-Jähriger wurde am Samstagabend in Schwandorf in der Oberpfalz Opfer einer skrupellosen Gewalttat: Ein Jugendlicher schlug ihn nieder, trat auf ihn ein und schlug gegen seinen Kopf. Der Rentner erlitt schwere Verletzungen.

Gegen 21 Uhr war der 71-Jährige zu Fuß in Schwandorf unterwegs, als sich ihm ein unbekannter Radfahrer näherte. Plötzlich stieg der Jugendliche vom Rad und schlug den älteren Herrn nieder. Dann trat er mit dem Fuß auf den 71-Jährigen ein und schlug gegen seinen Kopf. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei startete sofort eine Fahndung und konnte den Täter schließlich festnehmen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Amberg wegen gefährlicher Körperverletzung. Ein versuchtes Tötungsdelikt liegt nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor, so die Pressestelle der Polizei Oberpfalz. Die Staatsanwaltschaft stellte keinen Antrag auf Untersuchungshaft. Nach Ende der polizeilichen Maßnahmen, soll der Beschuldigte entlassen werden.

Wer den Angriff beobachtet hat, wird dringend gebeten, sich bei der Kripo Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0 zu melden.

