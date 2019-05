JuLis fordern Sexualkunde als Pflichtfach in Bayern

NEUMARKT - Bildungspolitik war ein Themen beim Landeskongress der JuLis: Der FDP-nachwuchs fordert verpflichtenden Sexualkundeunterricht an weiterführenden Schulen und die Aufnahme des Schulfaches "Unternehmertum" in den Stundenplan.

Ein Teil des Landesvorstandes der Jugendorganisation der FDP, den „Jungen Liberalen“ (kurz: Julis) beim 95. Landeskongress der diesmal in Neumarkt stattfand. Foto: Helmut Sturm



Neumarkt. Sichtlich begeistert war der Landesvorsitzende Maximilian Funke-Kaiser über die große Zahl an Anträgen beim Landeskongress der bayerischen "Jungen Liberalen (Julis)" im Maybach-Museum. "Das zeigt, dass wir zurecht als programmatischer Motor innerhalb der liberalen Familie gesehen werden"m, sagte er.

Weniger die bevorstehende Europawahl war Thema des Kongresses; wie aus ihrem Leitantrag "Pimp your hood – Sei ein Lokalheld" hervorging, stand die Kommunalpolitik im Focus der Jungen Liberalen.

Dieser zentrale Antrag des Kongresses befasste sich hauptsächlich mit der kommunalpolitischen Agenda der JuLis in Bayern. An weiteren Anträgen mangelte es den Nachwuchspolitikern nicht. Entweder in gebundener Form oder komfortabler im Netz waren Grundlagen und Antragsteller nachzulesen.

"Wir Julis Bayern wollen nächstes Jahr sowohl personell, als auch inhaltlich frischen Wind in die Rathäuser und Kreistage bringen", sagte Funke-.Kaiser. Kommunale Politik biete die Möglichkeit direkt vor Ort etwas zu ändern. "Deshalb hoffe ich, dass Du Dich bei Dir vor Ort einbringen wirst", sagte der Landesvorsitzende.

Demografische Zukunftsprobleme

Ein Auszug aus den zahlreichen Anträgen: Neben dem umfangreichen Leitantrag ging es auch um Außen- und Sicherheitspolitik, die Ursachenbekämpfung der Migration oder die Gründung eines Staatsfonds in Deutschland zum Auffangen der Kosten der demografischen Zukunftsproblemen.

Auch Bildung und Kultur waren Themen: So wurde ein verpflichtender Sexualkundeunterricht an weiterführenden Schulen gefordert, eine intensivere politische Bildung und die Aufnahme des Schulfaches "Unternehmertum" in den Stundenplan.

Für den Gesundheitsbereich forderten sie das Vorantreiben der "Gesundheit 4.0 – E-Health", neue Wege für die Pflege oder die Legalisierung der Sterbehilfe als Weg für einen selbstbestimmten Tod in Würde. Ein Antrag der Julis aus Ostbayern forderte zudem die Verhinderung einer ewigen Kanzlerschaft zur Förderung des Demokratieflusses und die Julis aus München setzten sich für "Integration statt Prokrastination" ein.

Einfachere Themen waren die Forderung nach einer Stau-Umfahrung für Motorräder oder "Freiheit geht Hand in Hand mit Verantwortung – auch für König Fußball".

Kirche und Staat konsequent trennen

Schwieriger wurde es wieder mit der Klima-Thematik "Was muss getan werden um das Zwei-Grad-Ziel zu erreichen?" und bei der Forderung nach einer liberaleren Hochschulpolitik sowie der konsequenteren Umsetzung der Trennung von Kirche und Staat.

