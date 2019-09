Junge Frau parkt Pkw bei Ursensollen auf Leitplanke

Aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und auf die Leitplanke draufgekommen - vor 43 Minuten

URSENSOLLEN - Nicht schlecht staunten die Polizeibeamten, als sie auf die B299 bei Ursensollen zu einem Unfall gerufen wurden: Eine junge Frau hatte ihren Boliden auf der Leitplanke geparkt.

Was soll man sagen: Wer seinen Wagen so parkt, kommt freilich nicht ohne Hilfe weiter. © Polizei Amberg



Wobei: Auf der Leitplanke war nur der vordere Bereich des Wagens zum Stehen gekommen. Das Heck hatte sich in der Böschung gespießt und so war der Wagen gut eingekeilt. So gut, dass die junge Frau nihct mehr aus eigener Kraft davon fahren konnte. Die 25-Jährige war am Samstagmittag mit ihrem Pkw auf der B299 in Richtung Ursensollen unterwegs.

Aus Unachtsamkeit kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei die Leitplanke. Sie wurde bei dem Unfall nicht verletzt, jedoch konnte sie mit dem Pkw aus oben beschriebenem Grund ihre Fahrt nicht fortsetzen. An ihrem Pkw entstand ein Schaden von 3500 Euro.

