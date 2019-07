Junge Vampire hatten Biss

Die E-Jugend der Neumarkt Vampires gewann ihr erstes Handballspiel - vor 51 Minuten

NEUMARKT - Schon seit Wochen und Monaten fieberte die gemischten E- Jugend der Neumarkt Vampires auf den 27. Juni hin. Dann war es endlich soweit: Die Vampires durften die SG Rohr/Pavelsbach für ein Freundschaftsspiel zu Hause begrüßen.

Die Vampires haben ihr erstes Handballspiel gegen Rohr/Pavelsbach bestritten. © Rebecca Stagat



Dass dieses Testspiel kein gewöhnliches wird, war schon im Voraus klar. Für 12 der 14 teilnehmenden Vampires war es das erste Spiel in der E- Jugend. Für viele war es sogar das erste Handballspiel überhaupt. Auch für den Neumarkter Trainer Jonas Lautenschlager war es das erste Spiel mit eigener Mannschaft. Die Aufregung war nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Eltern und Trainern vorprogrammiert.

Zudem war es an diesem Tag extrem warm. Auf Grund der enormen Hitze in der Halle (über 30 Grad), wurde die Spielzeit auf 3 mal 10 Minuten, statt 2 mal 15 Minuten geändert, um für genügend Trinkpausen zu sorgen.

Das Spiel war ab der ersten Minute hart umkämpft. So war es auch kein Wunder, dass es nach dem ersten Drittel noch 0:0 stand.

Nach Wiederanpfiff gelang es den Neumarktern innerhalb von wenigen Minuten 2 Tore zu werfen. Doch auch die SG Rohr/Pavelsbach blieb nicht ohne Torerfolg. Nach dem zweiten Drittel stand es 4:2 für die Heimmannschaft. Im letzten Drittel wurde es sehr knapp. Die Kids beider Mannschaften gaben nochmal alles. Den Gästen gelang kurz vor Spielende verdient der Ausgleich zum 4:4.

Doch die jungen Vampire hatten Biss und konnten sich mit einem knappen 7:4 durchsetzen. Der Spaß am Spiel und die anschließende Abkühlung waren den beiden Mannschaften jedoch viel wichtiger, als das Ergebnis. Denn zur Belohnung gab es nach dem Spiel, dank der engagierten Eltern, Eis und Wassermelone sowohl für die Heim- und Gastmannschaft inklusive Trainer, Eltern und Zuschauer.