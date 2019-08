Jura-Volksfest 2019: Alle Infos zum Festzug

Heuer machen sich 97 Gruppen zu Fuß, zu Pferd, per Kutsche oder Traktor am Sonntag auf den Weg - vor 9 Minuten

NEUMARKT - 97 Gruppen und viele geschmückten Wagen beteiligen sich heuer am Festzug zum Jura-Volksfest am Sonntag, 11. August. Um 14 Uhr geht es los von der Dreichlinger-, Hans-Dehn- und Goldschmidtstraße aus über die Freystädter Straße in Richtung Festplatz.

Zwölf Musikkapellen sind heuer am Start beim Neumarkter Volksfestzug. Foto: Guenter Distler



Neben Festkutschen sind auch Reiter- und Fußgruppen, Blumenwagen und zwölf Musikkapellen zu erleben. Den Festzug führt traditionsgemäß die Stadtstandarte an, die die Reitergruppe Luber aus Untermässing bildet. Danach folgen Werkvolkkapelle und der Trachtenverein "Almenrausch", ehe der Wagen mit dem Stadtwappen Neumarkts und anschließend die Festkutsche mit dem OB und seinen Stellvertretern kommt.

Viele der Vereine, Gruppen und Organisationen lassen sich gerade bei den Blumenwagen und Darstellungen überraschende Gestaltungen zum jeweiligen Motto einfallen. Dieses Jahr lautet es "Neumarkt – heimatverbunden und weltoffen".

Jury bewertet einzelne Beiträge

Der Festzug wird jedes Jahr von einer Jury bewertet und die Gruppen erhalten entsprechende Prämien.

2018 ging der erste Preis an die Stadtgärtnerei, die in ihrer Freizeit einen beeindruckenden Blumenwagen gestaltet hatte. Den zweiten Preis hatten sich die Ministranten der Hofkirche und den dritten Preis die Kirwagesellschaft Hasenheide gesichert.

Aber auch viele weitere Gruppen werden jedes Mal gewürdigt und erhalten Geldprämien zwischen 50 und 300 Euro.

Die Festzug-Reihenfolge

1. Stadtstandarte: Reitergruppe Luber, Untermässing: 2. Werkvolkkapelle Neumarkt: 3. Trachtenverein "Almenrausch"; 4. Stadt Neumarkt "Stadtwappen"; 5. Festkutsche: Oberbürgermeister und Stellvertreter; 6. Festkutsche Abgeordnete und Landrat, 7. Festkutsche Festreferent Richard Graf und 7-Täler-Königin Anna-Lena aus Dietfurt; 8. Festkutsche Partnerstadt Mistelbach; 9. Stadtgemeinde Mistelbach "Weinkeller"; 10. Festkutsche Festbrauerei, Festwirt und Bayerische Bierkönigin Veronika Ettstaller.

11. Gansbrauerei Neumarkt "8er-Gespann"; 12. Blaskapelle Pölling; 13. Grundschule Wolfstein: "Leben im Mittelalter"; 14. Grundschule Holzheim - Förderverein; 15. Turn- und Artistikverein Neumarkt; 16. Familienzentrum Neumarkt; 17. SV Höhenberg; 18. Circusverein Neumarkt; 19. BSC Woffenbach; 20. Artico; 21. Seubersdorfer Blasmusik; 22. Wolfsteinfreunde Neumarkt; 23. Fördergem. Burg Burgthann "Eppeleinspiele"; 24. Mittelalterfreunde Neumarkt "Pfalzgräfisches Gefolge".

25. Stadt Neumarkt "Torschmied"; 26. Chevaulegers: Eskadron Neumarkt; 27. Museum für Kommunikation "Historische Postkutsche"; 28. Express-IG; 29. Oldtimerfreunde Batzhausen; 30. Jungbauernschaft Neumarkt "Erntekrone"; 31. Blaskapelle Stauf.

Die Bayerische Bierkönigin Veronika Ettstaller wird auch in Neumarkt am Volksfest vorbeischauen. Im Festzug gehört ihr die Kutsche der Festbrauerei mit dem Festwirt. Foto: Foto: Bayerischer Brauerbund



32. Schützengau Altdorf-Neumarkt-Beilngries; 33. Schützengesellschaft v. 1433 Neumarkt; 34. OGV Pelchenhofen "15 Jahre OGV Pelchenhofen"; 35. Neumarkter Glossnerbräu "4er Gespann"; 36. Schützenverein "Alte Linde" Woffenbach; 37. Schützenverein "Heinrichsbürg" Holzheim; 38. Stadtkapelle Freystadt; 39. Schützenverein Wolfstein; 40. Schützenverein "Burgschützen" Stauf.

41. OGV Rittershof "20 Jahre OGV Rittershof"; 42. Feuerwehr Wappersdorf: "125 Jahre FFW Wappersdorf"; 43. Postschützen Neumarkt; 44. Schützengilde 1876 Pyrbaum e.V.; 45. Blaskapelle Berngau; 46. Schützenverein "Eichenlaub" Pavelsbach; 47. Schützenverein "Tannenwald" Berngau.

48. Schützenverein "St. Georg" Loderbach; 49. Stadtgärtnerei Neumarkt; 50. Feuerwehr Forchheim "150 Jahre FFW Forchheim"; 51. Neumarkter Lammsbräu "4er Gespann"; 52. Schäffler-Tanzgruppe der Lammsbräu; 53. Blaskapelle Breitenbrunn; 54. Schützenverein Weidenwang.

55. Schützenverein "Eichenlaub" Berg; 56. Schützenverein im SV Heng; 57. Verein für Gartenbau und Landespflege Stauf; 58. Brauerei Winkler, Lengenfeld "4er Gespann"; 59. Feuerwehr Wissing "125 Jahre FFW Wissing"; 60. Musikverein Pyrbaum.

61. Trachtenverein Sindlbach; 62. Eselfreunde Stauf; 63. Feuerwehr Pollanten "125 Jahre FFW Pollanten 2020"; 64. Imkerverein Neumarkt "Imkerei früher und heute"; 65. Kirwagesellschaft Hasenheide; 66. Haubner’s Ranch; 67. Spielmannszug Hemau.

68. Ministranten Woffenbach; 69. Ministranten Hofkirche; 70. OGV Tyrolsberg "Grotte Tyrolsberg"; 71. Evangelische Gemeindejugend; 72. KAB Kreisverband Neumarkt; 73. Blaskapelle Pilsach; 74. Pöllinger Bix’n und Burschen; 75. Skatpioniere Neumarkt; 76. Theaterverein Schloßspiele "Ulysses von Ithacia oder Eine deutsche Komödie".

77. Soldaten- u. Kriegerkameradschaft See "100 Jahre SKK See"; 78. Modelleisenbahnclub Neumarkt; 79. THW-Ortsgruppe Neumarkt; 80. Fingerhakler Reichertshofen; 81. Spielmannszug Lupburg; 82. ASV 1860 Neumarkt – Abteilung Leichtathletik; 83. ASV 1860 Neumarkt – Abteilung Ringen.

84. DJK SV Berg – Rock’n Roll; 85. ASV 1860 Neumarkt – Abteilung Taekwondo; 86. 1. FC Neumarkt Süd "50 Jahre FC Süd"; 87. DJK 1921 Neumarkt – Rock’n Roll; 88. Lebenshilfe Neumarkt; 89. Deutscher Alpenverein – Sektion Neumarkt "DAV Kletterzentrum Neumarkt"

90. Blaskapelle Deining; 91. Schachklub Neumarkt "70 Jahre Schachklub Neumarkt"; 92. Eissportfreunde Neumarkt "20 Jahre Eissportfreunde Neumarkt – seit 20 Jahren heimatverbunden und weltoffen"; 93. DJK 1921 Neumarkt - Handball; 94. Salsa Neumarkt im Artico; 95. SV Pölling; 96. SV Stauf; 97. DJK-SV Lengenfeld "50 Jahre DJK Lengenfeld 2020"

Für die Aufstellung sind verantwortlich: für die Gruppe I Dreichlinger Straße: Nr. 1 - 37: Ruth Kirchinger-Epping, Theresa Meyer, Claudia Stich, Gerhard Moosburger.

Für die Gruppe II Hans-Dehn-Straße: Nr. 38 - 66: Christian Jäger, Richard Spies, Wolfgang Spies.

Für Gruppe III, Goldschmidtstraße: Nr. 67 - 97: Benjamin Wocelka, Stefan Schweiger, Philip Sauerbrey. Mitarbeit: Manfred Lang, Gesamtleitung: Thomas Thumann.

