Zum Endspurt auf dem Juravolksfest feierten die Besucher am Freitagabend nochmal ausgelassen. Während in der Großen Halle Wickies ("boarisch, griabig, rockig") aufspielten, sorgten in der Kleinen Halle "Ö'Ha" für Stimmung. Die Partymeute hatte sich einmal mehr in Dirndl und Lederhose fein herausgeputzt.