Jura-Volksfest: Der Countdown läuft

Freibier, Standkonzert und der Auszug zum Festplatz beginnen um 18 Uhr - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Nicht mehr lange, dann wird am Neumarkter Volksfestplatz das erste Fass Festbier der Gansbräu von Oberbürgermeister Thomas Thumann angestochen. Schon vor dieser Tat um 19 Uhr geht es hoch her: In der Innenstadt und auf dem Weg zum Festplatz.

Wird heuer wieder mit dabei sein: die Werkvolkkapelle Neumarkt. (Archivfoto von 2018) Foto: André De Geare



Den Auftakt für das diesjährige Neumarkter Jura-Volksfest bildet nämlich am Freitag, 9. August, wie immer das Standkonzert um 18 Uhr vor dem Rathaus. Um 18.30 Uhr folgt der Auszug zum Festplatz.

Dabei kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen, wie die Stadt mitteilte. Die Aufstellung erfolgt auf der Oberen Marktstraße beim Rathaus.

Der Zug führt dann bis zur Sparkasse am Oberen Tor, macht kehrt und geht über die Obere Marktstraße, die Untere Marktstraße und den Kurt-Romstöck-Ring (nördliche Fahrbahnhälfte mit der Fahrtrichtung) zum Festplatz.

Sperrung und Salutschüsse

Die betroffenen Straßen werden für die übrigen Verkehrsteilnehmer kurzfristig gesperrt. Auf dem Festplatz werden der Auszug und die Eröffnung von den Neumarkter Schützenvereinen mit Salutschüssen begleitet.

Neumarkts Oberbürgermeister Thomas Thumann wird gegen 19 Uhr das Volksfest eröffnen, indem er das erste Fass Festbier ansticht. Es wird dieses Jahr von der Neumarkter Gansbräu geliefert. Der Bierpreis liegt mit 7,90 Euro im Vergleich zu anderen Festen im niedrigeren Preissegment.

Während der Volksfestzeit (9.-19. August) erwartet die Stadt rund 300.000 Besucher. Zu den Fahrgeschäften, die größtenteils unverändert zum Vorjahr sind, wird es wieder ein breites Angebot an Fahr- und Schaugeschäften sowie Speisen und Getränken geben.

Außerdem werden zahlreiche Blas- und Showkapellen sowie Rockbands für ein abwechslungsreiches Programm sorgen. Das komplette Programm findet sich auf der Internetseite www.neumarkt-volksfest.de.