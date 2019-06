Juraleitung erhitzt die Gemüter im Landl

MÜHLHAUSEN/HOFEN - Die vor zwei Wochen gegründete Bürgerinitiative Hofen informierte über Risiken der 380-kV-Starkstromleitung und mögliche Gegenmaßnahmen. Die Bürgerinititiative sieht das größte Problem zwischen Hofen und Sulzbürg, wo die im Landesentwicklungsplan empfohlenen Abstände zur Wohnbebauung nicht eingehalten werden können.

Der Wirts-Stodl des Gasthofs Pfindel war rappelvoll mit Bürgern aus der Gemeinde Mühlhausen, die sich eingehend über den Ausbau der Juraleitung informieren wollten. © Foto: Martin Herbaty



Sie fordert deshalb von Netzbetreiber Tennet eine Alternativplanung. Als Referenten hatten die Initiatoren Markus Reuter eingeladen, den Sprecher der Bürgerinitiative Ezelsdorf und zugleich Sprecher der BI-Allianz P53.

Reuter wies darauf hin, dass die Aufrüstung der bestehenden Juraleitung von bisher 220 kV auf 380 kV im Netzentwicklungsplan gesetzlich festgesetzt sei. Der BI-Allianz gehe es darum, dass die Schutzgüter Mensch und Natur beim Ausbau priorisiert werden müssten.

Stromstärke wächst massiv

Hauptproblem: Anders als etwa in Niedersachsen sind in Bayern die im Landesentwicklungsplan aufgeführten Abstände zwischen Höchstspannungsleitungen und Wohnbebauung von 400 Metern zu Innerortsbereichen und 200 Metern außerorts nur eine Soll- und keine Kann-Vorschrift. Allerdings gebe es Ermessensspielräume, die sich nutzen ließen.

Reuter betonte, dass es nicht darum gehe, die Leitung zu verhindern. Auch wolle er Tennet nicht dämonisieren – als privatwirtschaftliches Unternehmen nutze es nur die Möglichkeiten, die ihm gegeben würden. Jedoch dürften die Schutzgüter Mensch und Natur nicht gegeneinander ausgespielt werden. Ebenso wenig hilfreich sei eine abschnittsweise Trassenoptimierung nach dem St.-Florians-Prinzip.

Das für die Initiativen größte Problem ist in den Gesetzen der Physik begründet: Bei der Aufrüstung der Leitung erhöht sich nicht nur die Spannung von 220 kV auf 380 kV, auch die Stromstärke wächst massiv von bisher 650 A auf künftig 4000 A.

Dadurch erhöht sich die gesundheitlich maßgebliche Magnetflussdichte stark. Aktuell gilt für elektromagnetische Felder – die anders als elektrische Felder die Mauern von Gebäuden durchdringen – ein Grenzwert von 100 Mikrotesla. Dieser schützt allerdings nur vor nachgewiesenen gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Deshalb sehen viele Experten mit diesem Grenzwert keinen ausreichenden Schutz.

Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) empfiehlt, durch die technische Auslegung ebenso wie durch ausreichende Abstände diesen Unsicherheiten Rechnung zu tragen. Die Hintergrundbelastung sollte sich durch die zusätzlichen Felder nicht erhöhen.

Daraus ergibt sich, dass die Feldstärke an der Grenze zur Wohnbebauung in 400 Metern Abstand zur Leitung nur noch 0,1 Mikrotesla erreichen dürfe. Diese Werte, so Reuter, ergäben sich aus den Minimierungsvorschriften der BimSCHVVwV und aus einem Schreiben des BfS an die Bundesnetzagentur von 2016.

Gegenüber der bestehenden Leitung bedeutet die 380-kV-Leitung in 100 Metern Abstand eine 20-fach höhere Bestrahlung und einen viermal größeren Einwirkungsbereich der Magnetfelder.

Angesichts dieser Zahlen wies Reuter darauf hin, dass auch der Untersuchungsraum von einem Kilometer links und rechts der bestehenden Trasse für das Raumordungsverfahren nicht in Stein gemeißelt sei.

Nadelöhr bei Sulzbürg

Bei entsprechendem politischen Willen seien komplett neue Trassenkonzepte möglich. Aufgrund der Erforderlichkeitsklausel könne der Korridor auch auf zehn Kilometer beiderseits erweitert werden.

Zugleich warnte er vor einer einseitigen Auslegung weiterer Planungsgrundsätze wie dem Vorbelastungs-Grundsatz und dem Bündelungsgebot – auch diese seien nur Soll-Vorschriften: Sowohl Netzentwicklungs- als auch Landesentwicklungsplan nennen Wohnumfeld- und Umweltschutz als zulässige Gründe für das Abweichen von bestehenden Trassen. "Wir wollen keine medizinischen Feldversuche an bayerischen Wählern", lautete Reuters Fazit.

Idealerweise sollte die Höchststromtrasse so geplant werden, dass auch außerorts mehr als 200 Meter Abstand zur Wohnbebauung eingehalten werden. Bei Hofen beginnt der Planungskorridor 250 Meter vom Ortsrand.

Die Leitung soll zwischen Sulzbürg und Hofen verlaufen, die nur 600 Meter auseinander liegen – doch das ist nur das Nadelöhr auf dem engsten Abschnitt der Juraleitung: "Nirgends in der Gemeinde Mühlhausen sind die 400 Meter auch nur annähernd einzuhalten", so Bürgermeister Martin Hundsdorfer in der Versammlung. Die Gemeinde werde jedoch auf den 400 Metern bestehen.

Wenn Tennet bei der Trassenführung bleibe, müsse die Juraleitung zumindest auf fünf Kilometern als Erdkabel geführt werden, auch wenn dies sechsmal so teuer sei, so Hundsdorfer. Das Erdkabel benötigt erheblich kleinere Abstände, da hier die Feldstärke wesentlich schneller abfällt.

Über die Jurahochfläche?

Für ein erstes derartiges Pilotprojekt in Bayern wäre Tennet nach Hundsdorfers Ansicht prädestiniert, da das Unternehmen in Niedersachsen vergleichbare Projekte durchführe. Zudem könnten die Mehrkosten dazu führen, dass Alternativtrassen für Tennet wirtschaftlich interessant würden.

Der Bürgermeister hofft, dass bis zum frühestens 2023 erwarteten Planfeststellungsbeschluss der politische Wille dazu vorhanden ist und Ergebnisse aus anderen Pilotprojekten vorliegen. Als eine Alternative wurde in der Versammlung eine Trassenführung über die Jurahochfläche ins Gespräch gebracht.

