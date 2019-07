Jürgen Kohl ist neuer Kreisbrandrat von Neumarkt

NEUMARKT - "Mit unseren 153 kommunalen und zwei Werksfeuerwehren sind wir im Landkreis Neumarkt bestens aufgestellt", zeigte sich Landrat Willibald Gailler bei der Vorstellung des neuen Kreisbrandrats Jürgen Kohl zufrieden.

Kreisbrandrat Jürgen Kohl (r.) mit Landrat Willibald Gailler. Foto: Michael Gottschalk



1259 Frauen und 6732 Männer leisten derzeit den wichtigen ehrenamtlichen Dienst in den Freiwilligen Feuerwehren. "Voraussetzung für deren gute Arbeit sind engagierte Führungskräfte, die sich mit ihrer fachlichen Kompetenz und Begeisterung für den Brandschutz in den Dienst des Gemeinwohls stellen. Mit Jürgen Kohl haben wir wieder einen Mann an der Spitze unserer Feuerwehren, der unsere Kameradinnen und Kameraden zu Höchstleistungen motivieren kann und dafür sorgt, dass sie bestens ausgebildet sind."

Kreisjugendwart seit 2009

Am 1. Januar 1994 trat Jürgen Kohl in die Freiwillige Feuerwehr Seubersdorf ein, 1998 absolvierte er den Truppmann-Lehrgang. Es folgten zahlreiche Lehrgänge zum Gruppenführer, zum Maschinist TS und zum Jugendwart. 1997 übernahm Kohl das Amt des stellvertretenden Jugendfeuerwehrwarts und arbeitete sich immer weiter in der Hierarchie nach vorn. 2009 wurde er Kreisjugendwart und Kreisbrandmeister für den Bereich Seubersdorf. Jetzt ist er Kreisbrandrat des Landkreises Neumarkt. Kohl folgt auf Anton Bögl, der aus gesundheitlichen Gründen aus dem Amt scheiden musste.

Jürgen Kohl erhielt in seiner 25-jährigen ehrenamtlichen Tätigkeit bei der Feuerwehr das Bayerische Ehrenkreuz des Landesfeuerwehrverbands in Silber, die Ehrennadel Jugendfeuerwehr Bayern in Silber und Gold, die Ehrennadel der Deutschen Jugendfeuerwehr in Silber und das silberne Ehrenkreuz des Kreisfeuerwehrverbands.

