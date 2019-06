Kerwa in Pyrbaum steht vor der Tür

Vorbereitungen laufen schon seit Wochen - vor 33 Minuten

PYRBAUM - Die Kerwa ist kumma, die Kerwa ist da . . . Bald ist es wieder soweit und es ist wieder „Pfingstkirchweihzeit in Pyrbaum“. 14 Kerwamadla und Kerwaboum fiebern diesem Event schon sehnsüchtig entgegen.

Die Pyrbaumer Kerwabuam und Moila. © Kerwaboum Pyrbaum



Die Pyrbaumer Kerwabuam und Moila. Foto: Kerwaboum Pyrbaum



Seit Wochen laufen bereits die Tanzproben und Vorbereitungen für das Wochenende vom 7. bis 10. Juni. Wie die Jahre zuvor, werden am Freitag an den verschiedenen Stationen die Tänzerinnen von ihren Jungs abgeholt, bevor es pünktlich um 18.30 Uhr am Marktplatz mit Freibierausschank und einem Standkonzert losgeht. Am Samstag wird um 14 Uhr der Kerwabaum aufgestellt. Das Highlight am Sonntag ist das große Austanzen. Um 17.30 Uhr starten die Kerwa-Kid´s bevor um 18 Uhr die Großen ihr Tanzbein schwingen werden. Mal sehen, wen es diesmal trifft, das „Kerwapaar 2019“ zu werden.