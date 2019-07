Kinder tauchen in Mühhausen ins Mittelalter ein

Zum Auftakt des dreitägigen Mittelalterfests im Landl durfte der Nachwuchs die Menschen und ihr Leben in jener Zeit hautnah erleben. - vor 1 Stunde

MÜHLHAUSEN - Wie auch die Jahre vorher steht das große Mittelalterfest unter den Linden nahe dem Ortsteil Hofen unter diesem Motto "Kommet, sehet, staunet" ist das Motto des großen Mittelalterfestes unter den Linden nahe dem Ortsteil Hofen.

Ein Kindertraum wird wahr: Beim Besuch des Mittelalterfests im Landl durften die Kinder in eine Ritterrüstung steigen und sich in dieser Montur auch im Schwert- und Axtkampf versuchen – ein unvergleichliches Erlebnis. © Foto: Anton Karg



Zum Auftakt kamen rund 1200 Mädchen und Buben aus geschätzt 45 Klassen mit ihren Lehrkräften zum Mittelalterfest nach Mühlhausen. Stark vertreten waren die Grundschule Bräugasse, die Grundschule Mühlhausen mit Rektorin Ursula Schroll, die Montessori-Schule Sulzbürg und alle vier Kindergärten beziehungsweise Kinderkrippen in der Gemeinde Mühlhausen.

Ritter, geschützt durch Helm und Kettenhemd demonstrierten den Nahkampf mit Schwertern oder Streitäxten, andere Protagonisten lehrten die Kids mit Holzstäben das Fechten. Marketenderinnen boten nicht nur diverse selbst gemachte Produkte an, sondern zeigten den Umgang mit Nadel und Wollfaden. Die Wolfsteinfreunde um Sabine Wittmann führten zum Beispiel vor, wie zu Zeiten der Grafen und Ritter Ledertäschchen mit einfachem Werkzeug gefertigt wurden. Und Gaukler Gregorius, von Beruf Sozialpädagoge, zog mit seinen Kunststücken und lustigen Geschichten die Kinder in seinen Bann.

Bürgermeister Martin Hundsdorfer und Schulamtsdirektor Franz Hübl waren von den Darbietungen begeistert und voll des Lobes: "Das Mittelalterfest ist in Mühlhausen angekommen". Den Schülern werde das Wissen um die Zeit vom 9. bis zum 15. Jahrhundert, dem Beginn der Renaissance, spielerisch vermittelt und nahegebracht, so der Schulamtsdirektor. Martin Hundsdorfer lobte vor allem auch die Lehrer, die ihre Schüler auf das Projekt bestens vorbereitet hätten, und auch die Akteure an den verschiedenen Ständen, die bereitwillig auf alle Fragen der Kinder eingingen.

Wie man Ledertäschchen mit einfachen Hilfsmitteln näht, das zeigten die Wolfsteinfreunde um Sabine Wittmann den Kindern. © Foto: Anton Karg



Bei dem "Mittelalterfest im Landl", so die genaue Bezeichnung, lassen heute und morgen zahlreiche Mittelaltervereine und -gruppen aus der näheren Umgebung und auch aus ganz Deutschland die Vergangenheit wieder aufleben. Das Fest, an dem sich 20 Gruppen, gekleidet in historische Gewänder und 18 Händler beteiligen, findet heuer zum siebten Mal statt.

ANTON KARG