Kirchenband Sunrise feiert 20-jähriges Bestehen

Konzert in der Hofkirche am 21. September - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Seit über 20 Jahren ist Sunrise ein fester Bestandteil der Kirchenmusik im Neumarkter Raum. 1999 startete die Gruppe als "Jugendband" und hatte ihren ersten Auftritt beim Abschlussgottesdienst der Passionsspiele in der kleinen Jurahalle im gleichen Jahr.

Momentan besteht die Band aus acht Mitgliedern, davon sind vier seit der Gründung 1999 dabei. © Foto: Andreas Seitz



Einige Mitwirkende der Passions-spielgemeinde begeisterten noch ein paar Freunde und Bekannte von der Idee einer Kirchenband. Schnell waren sich die zehn Bandmitglieder einig, weiterhin Kirchenmusik machen zu wollen und bald kamen auch die ersten Anfragen zur Gestaltung von Gottesdiensten.

Seither begleitet die Band musikalisch viele Ehepaare an den Traualtar, kleine Kinder an das Taufbecken oder Kommunionkinder zur ersten Heiligen Kommunion. Aber auch Highlights wie der Gottesdienst zum Neumarkter Frühlingsfest in der Jurahalle oder Festgottesdienste bei Feuerwehrfesten gehörten zu den Auftritten von Sunrise. Fehlen darf natürlich nicht das traditionelle Adventskonzert, das am 1. Advent in der St. Johannes Kirche stattfindet.

Momentan besteht die Band aus acht Mitgliedern, davon sind vier seit der Gründung 1999 dabei. Immer wieder verließen Musikanten die Band, es schlossen sich jedoch immer wieder neue Gefährten an.

Die aktuelle Besetzung von Sunrise: Claudia Lachner, Sandra Donhauser, Josef Ferstl (Gesang), Ricarda Bäumel (Querflöte, Gesang), Hans Gottschalk (Gitarre), Stefan Donhauser (Bass), Christoph Franz (Keyboard) und Tobias Wittl (Schlagzeug, Gesang).

Das Jubiläumskonzert findet am Samstag, 21. September, in der Hofkirche statt. Sunrise startet bereits um 18.30 Uhr mit der Gestaltung des Gottesdienstes und gibt im Anschluss daran ein etwa einstündiges Konzert. Dabei begeben sich die Sunriser auf eine musikalische Zeitreise mit Liedern aus ihrer damaligen Anfangszeit bis heute.

Im Anschluss an die Veranstaltung sind Freunde, Fans und Bekannte noch zu einem kurzen Stehempfang in das Kirchencafé der Hofkirche eingeladen.

nn