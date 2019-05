Klage über viel Baustellenverkehr in Buch

POSTBAUER-HENG/BUCH - Seit Anfang April laufen die Sanierungsarbeiten an der Ortsverbindungsstraße Buch-Ezelsdorf. Ein Anwohner aus Buch klagt über massiven Baustellenverkehr.

Die Straße zwischen Buch und Ezelsdorf wird seit April saniert. Seither rauschen mehr Lkw durch die Ortschaften, was einige Dorfbewohner beeinträchtigt. Die Gemeinde Burgthann hält die Klagen offenbar für unberechtigt.



Wolfgang Werner wohnt in der Ortsmitte von Buch. "Durch Buch fahren täglich bis zu 30 Lkw, das geht von 6.30 Uhr morgens bis 18 Uhr abends. Und an die vorgeschriebenen 30 km/h halten sich auch die wenigsten", sagt der Anwohner genervt. In einer E-Mail an Horst Kratzer, Bürgermeister von Postbauer-Heng, wirft Werner die Frage auf, warum nicht wenigstens ein Teil der Bautransporte von Ezelsdorf aus erfolgt.

Dazu erklärt Roland Schmucker, Leiter der Bauverwaltung in Burgthann: "Um einen möglichst schnellen und reibungslosen Bauablauf mit möglichst wenigen Belästigungen für die Anwohner zu gewährleisten, fand die Abfuhr des Erdmaterials im Bauabschnitt I über die Ortschaft Ezelsdorf statt. Hintergrund ist, dass das Erdmaterial in der Bayernstraße in Ezelsdorf zwischengelagert wird." Die Anlieferung des neuen Straßenaufbaus für den BA I sei dann anschließend über den Ortsteil Buch angeliefert worden. Zwischenzeitlich sei der BA I bis zur Asphalttragschicht abgeschlossen.

Im Bauabschnitt II (Sportplatz Ezelsdorf bis innerorts Ezelsdorf) werde die Abfuhr des Erdaushubmaterials vor Ort verarbeitet beziehungsweise wieder über Ezelsdorf an die Zwischenlagerstätte in die Bayernstraße abgefahren. Die Anlieferung des neuen Straßenaufbaus erfolge dann zum Teil über Buch aber auch über Ezelsdorf.

Wolfgang Werner hat überdies schon mehrfach Beschwerde-E-Mails an die für die Straßenbauarbeiten zuständige Gemeinde Burgthann geschrieben, in denen er die aus seiner Sicht mangelhafte Ausschilderung der Umleitung beklagt. "Die Autofahrer wissen nicht, dass sie ab Buch nicht mehr weiterkommen, fahren in den Ort rein und müssen wenden", beschreibt er die Situation.

Die Gemeinde Burgthann hält die Klagen offenbar für unberechtigt, wie mehrere Antwortschreiben an Werner zeigen: Es sei davon auszugehen, dass die Anzahl der ortsunkundigen Verkehrsteilnehmer, welche die Gemeindeverbindungsstraße Buch-Ezelsdorf befahren möchten, sehr gering sei. Verkehrsbehinderungen oder gar -gefährdungen durch die jetzige Situation seien unwahrscheinlich. Und weiter: "Aufgrund Ihrer Eingabe wurde die Verkehrssituation nochmals zusammen mit einer Vertreterin der Polizeiinspektion Altdorf vor Ort in Augenschein genommen. In dem Zeitraum, in dem wir vor Ort waren, fand kein Wendemanöver statt. Wir sprachen mit den Bauarbeitern und einem Anlieger, welche keine Probleme zu berichten hatten. Auch von anderen Anwohnern liegen keine Beschwerden vor. Bei Baustellen mit Umleitungen ist meist eine Gewöhnungsphase nötig. Vereinzelte Wendemanöver sind aus unserer Sicht tolerierbar."

Der Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße von Buch nach Ezelsdorf ist ein bezirksübergreifendes Projekt, federführend tätig ist die Gemeinde Burgthann. Sie muss 1,218 Millionen Euro für ihren Teil der Maßnahme in die Hand nehmen, 27 000 Euro steuert der Kanalisierungszweckverband Schwarzach zu und 571 000 Euro der Markt Postbauer-Heng. Derzeit läuft die zweite Bauphase, welche planmäßig bis Anfang August dauern soll. Währenddessen ist die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Einmündung Postbauer Straße in Ezelsdorf und der Zufahrt zum Waldkindergarten gesperrt.

