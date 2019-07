Klage von Härteis abgewiesen: Zollbrecht ist Festwirt bis 2021

Verwaltungsgericht Regensburg kam bei mündlicher Verhandlung zu diesem Ergebnis - vor 32 Minuten

NEUMARKT/REGENSBURG - Das Verwaltungsgericht Regensburg hat die Klage von Marco Härteis gegen die Vergabe des Festwirts-Postens an Albert Zollbrecht zurückgewiesen. Allerdings attestierte die Kammer dem Stadtrat Bewertungsfehler und "Mängel an Transparenz".

Juravolksfest © Günter Distler



Juravolksfest Foto: Günter Distler



Die Verhandlung war noch vor dem Zwölf-Uhr-Läuten vorbei: Da hatten die Richter nach einer kurzen Beratung ihren Beschluss verkündet: Die Klage von Marco Härteis, der bei der Ausschreibung für den Festwirt des Neumarkter Juravolksfestes für die Jahre 2019 bis 2021 unterlegen war, wird zurückgewiesen.

Härteis hatte gegen die Vergabe an Zollbrecht geklagt, weil er die von der Verwaltung angelegte Matrix als zu seinen Ungunsten bewertete; er habe unter dem Strich das bessere Angebot gemacht, dieses sei aber durch diverse Kriterien schlechter gerechnet worden.

Dieser Auffassung schloss sich das Gericht nicht an. Es habe, urteilten die Richter, zwar Bewertungsfehler gegeben, zudem auch Mängel an Transparenz; insgesamt aber sei die Klage zurückzuweisen. Das Gericht entschied außerdem, dass der Stadtrat über die Vergabe nicht noch einmal abstimmen muss, es also bei der Gültigkeit der Vergabe bleibt.

nn