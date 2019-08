Kletter-Marathon beim Alpenverein Neumarkt

Wettbewerb für Teams im Kletterzentrum - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Kletterbegeisterte sollten sich diesen Tag frei halten: Am Samstag, 24. August, im DAV-Kletterzentrum steigt der 1. Kletter-Marathon in Neumarkt.

In Teams von zwei bis sechs Personen klettern die Teilnehmer und sammeln Punkte, je nach geschafften Höhenmetern und nach Schwierigkeitsgrad der Route. Los geht es um 10 Uhr mit der Registrierung und Einweisung, ab 11 Uhr startet der Bewertungszeitraum.

Von 13 bis 13.45 Uhr können sich die Teilnehmer in einer Mittagspause wieder erholen, um danach weiter zu klettern bis 17.45 Uhr. Ab 18 Uhr brutzelt Feines auf dem Grill und um 19.30 Uhr findet die Siegerehrung statt. Die Startgebühr beträgt für DAV-Mitglieder 25 Euro, für Nicht-Mitglieder 30 Euro.

Das gesamte Reglement ist auf www.kletterzentrum-neumarkt.de einzusehen. Anmeldung bis 22. August per Mail an achim.fischer@alpenverein-neumarkt.de.

Bilderstrecke zum Thema

Das neue Kletterzentrum des Alpenvereins scheint eine Lücke zu füllen im Neumarkter Freizeitangebot: Tausende Menschen strömten in die Dreichlinger Straße zum Tag der Offenen Tür am Sonntag nach der Eröffnung. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit und kraxelten gut gesichert eine der markierten Touren an den hohen Wänden hinauf. Andere trauten sich nicht ganz so hoch aber dafür ohne Seil an die Boulder-Wand.