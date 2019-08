Kletterer gingen in Neumarkt stundenlang die Wände hoch

Der Alpenverein hatte zum Klettermarathon in die Halle an der Dreichlingerstraße eingeladen - vor 46 Minuten

NEUMARKT - Sie alle wollten hoch hinaus, und das auf möglichst schweren Routen und noch dazu möglichst oft: So definiert sich der Reiz eines Klettermarathons; den ersten hat jetzt die Sektion Neumarkt des Deutschen Alpenvereins in ihrer vor gut einem Jahr eingeweihten Kletterhalle an der Dreichlingerstraße durchgezogen. Auf 506 Routen kletterten die Teilnehmer 6644 Höhenmeter auf 506 Routen.

Rund 120 Touren hat die Kletterhalle im Angebot: Drinnen (unser Bild) wie draußen waren die Kletterer unterwegs, um im Team Höhenmeter und damit Punkte zu sammeln. © Michael Müller



Die Veranstaltung haben sich die Neumarkter, sagt Achim Fischer, Ausbildungsreferent im Kletterzentrum, ganz offen, von anderen Sektionen abgeschaut. Da bieten viele oft einmal im Jahr so einen Marathon an, in dem sich die verschiedensten Kletterteams messen.

Jetzt also Neumarkt: 21 Kletterer waren gekommen und gingen in fünf Teams an die Wand. Geklettert wird dabei hintereinander weg, einer muss sichern.

Maximal 60 Teilnehmer wollte Fischer an den Start lassen bei diesem Probelauf, aber das schöne Wetter, der Zeitpunkt in den Ferien und die Tatsache, dass es sich jetzt auch draußen bestens klettern lässt, hielt den Kreis klein.

Kein Beinbruch, sagte er, denn so konnten die Verantwortlichen üben und sehen, wie es läuft. Denn: Das war erst der Anfang, künftig soll ein Klettermarathon einmal im Jahr im Kalender stehen. Trotz Probelauf: Am Ende gab es eine richtige Siegerehrung.

Bilderstrecke zum Thema Der Neumarkter Kletter-Marathon beim Alpenverein Im DAV-Kletterzentrum stieg der 1. Kletter-Marathon in Neumarkt. In Teams von zwei bis sechs Personen klettern die Teilnehmer und sammeln Punkte, je nach geschafften Höhenmetern und nach Schwierigkeitsgrad der Route.



Ergebnisse, Teamwertung: nach Höhenmetern: 1. Platz: Team Thule, 2. Platz: Team "Die blutigen Anfänger", 3. Platz: "Team Hecker", nach Punkten: 1. Platz: Team "Hackstöcke", 2. Platz: Team "Happy t(h)ree friends", 3. Platz: Team Hecker.

Einzelwertung: nach Höhenmetern: 1. Platz Muris Ridzal, 2. Platz Maximilian Meier, 3. Platz: Antonia Götz, nach Punkten: 1. Platz Ricardo Hollweck, 2. Platz: Andreas Thumann, 3. Platz: Rüdiger Spitzner.

Mehr Bilder:

wof