Klima-Demo in Neumarkt am weltweiten Aktions-Freitag

Fridays for Future: Breites Bündnis versammelt sich um 15.30 Uhr vor Rathaus - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Für 20. September 2019 ruft "Fridays for Future" zu einem großen internationalen Aktionstag für den Klimaschutz auf. Auch in Neumarkt lädt ein breites Bündnis dazu ein, sich ab 15.30 Uhr vor dem Rathaus zu versammeln und nachdrücklich der Forderung Ausdruck zu verleihen, die Ziele des Pariser Klimaabkommens einzuhalten und die globale Erwärmung auf unter 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.

Mit "Großeltern for Future" begannen die Klimaproteste in Neumarkt. Inzwischen wurde ein breites Bündnis geschmiedet. © Günter Distler



Mit "Großeltern for Future" begannen die Klimaproteste in Neumarkt. Inzwischen wurde ein breites Bündnis geschmiedet. Foto: Günter Distler



In Neumarkt haben sich zu einem Bündnis zusammengeschlossen: Fridays for Future, Großeltern for Future, Bund Naturschutz, SPD und Grüne, ÖDP, Imker, OGV-Neumarkt, LBV, ADFC, Vertreter der katholischen Pfarreien mit Domkapitular Norbert Winner und Stadtpfarrer Stefan Wingen, die evangelische Jugend und weitere kirchliche Jugendgruppen, KJR, Biobauern, Café Immergrün, Repair Café und die Bürgerinitiativen Sulzbürg/Landl, Mühlhausen, Wappersdorf, Pollanten, Winterzhofen, Sondersfeld und "Dietfurt gegen die Stromtrasse Juraleitung P53". Weitere Partner in dem Bündnis sind willkommen.

Druck aufs Klimakabinett

Alle Teilnehmer unterstützen die Forderungen von Fridays for Future und richten einen dringenden Appell an die Bevölkerung, sich dem Protest anzuschließen.

Der Tag ist nicht zufällig gewählt. Es ist der Freitag vor dem Klima-Sondergipfel, zu dem UN-Generalsekretär Antonio Guterres die Regierungschefs eingeladen hat. "In Deutschland ist es ein entscheidender Tag für die Klimapolitik", so Günter Richlowski und Alfons Greiner vom Organisationsteam. "Das Klimakabinett der Bundesregierung will an diesem Tag wesentliche Entscheidungen treffen, um sicherzustellen, dass Deutschland seine Klimaziele erreicht."

nn