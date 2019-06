"Klimazerstörung ist Zukunftszerstörung"

Rund 150 Demonstranten bei "Fridays for Future" am Neumarkter Rathaus - vor 28 Minuten

NEUMARKT - Die „Fridays for Future“-Bewegung nimmt in Neumarkt weiter Fahrt auf: Deborah Schmiedel und Ronja Schimanski haben vors Neumarkter Rathaus geladen, und an die 150 Menschen kamen: Kleinkinder und Großeltern, Schwangere und Jugendliche.

Deborah Schmiedel und Ronja Schimanski starten nach den Pfingstferien wieder durch fürs Klima: Die "Fridays for Futore"-Demos sollen in Neumarkt nun weitergehen. Zum Auftakt kamen viele Unterstützer jeden Alters. © André De Geare



„Make the planet cool again“, stand auf dem Schild eines Buben. „Klimazerstörung ist Zukunftszerstörung, und Klimapolitik ist Zukunftspolitik“, sagte Schmiedel. Beide Organisatorinnen hatten eine Liste an Ideen und Forderungen - an die Politik und an jeden einzelnen: Von einer Treibhausgas-Steuer über Stoffbeutel statt Plastik und Radfahren statt Auto reichten die Vorschläge.

Nun soll jeden Freitag in Neumarkt demonstriert werden, mit Märschen und Aktionen. Auch die Grandparents for future zeigten Flagge.

kay