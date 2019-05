Konfirmationen in der Neumarkter Christuskirche

Jugendliche haben sich in zwei Segnungsgottesdiensten zum christlichen Glauben bekannt und "ja" zu ihrer eigenen Taufe gesagt. - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Ein 14-köpfiges Team hatte sie zusammen mit Pfarrer Michael Murner und Religionspädagogin im Vorbereitungsdienst Linda Kaiser auf diesen Tag und das Leben danach vorbereitet.

Am Sonntag wurden acht Jugendliche in der Christuskirche konfirmiert. Pfarrer Michael Murner (li.) und Linda Kaiser (re.) haben sie auf diesen Tag vorbereitet.



Am Sonntag wurden acht Jugendliche in der Christuskirche konfirmiert. Pfarrer Michael Murner (li.) und Linda Kaiser (re.) haben sie auf diesen Tag vorbereitet.



In der Konfi-Zeit haben sich die Jugendlichen mit verschiedenen Themen auseinander gesetzt. In Gesprächsrunden, in Kleingruppen oder durch kreative Gestaltung. Im Dezember ging es für das Konfi-Wochenende nach Grafenbuch, um sich mit der Bedeutung von Taufe und Abendmahl zu beschäftigen.

Natürlich kam der Gemeinschaftsaspekt dabei nicht zu kurz. In zwei Gottesdiensten in der Christuskirche fand die Vorbereitungszeit ihren Abschluss.

Eine zweite Konfirmandengruppe mit 14 Jugendlichen feierte ihren Segnungsgottesdienst mit Pfarrer Murner (li.) am Samstag.



Eine zweite Konfirmandengruppe mit 14 Jugendlichen feierte ihren Segnungsgottesdienst mit Pfarrer Murner (li.) am Samstag.



Die Konfirmation von Nadine Fetzer, Emily Feustel, Julian Fleischmann, Selina Holler, Alexander Hünniger, Kim Lauterbach, Max Leymann, Lillie-Sophie Seitz, Thomas Seitz, Marie Spangenberg, Tim Thomann, Dominik Truber, Kevin-Pascal Weise, Martin Wendt am Samstag begleiteten die GospelVoices.

Am Sonntag wurden Jannis Birkner, Michael Brunner, Emily Huber, Lorenz Mackh, Sebastian Riedl, Alwina Ring, Inga Schüßler, Bettina Wendl konfirmiert. Es sangen die "Chorelles" .

hoe