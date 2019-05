Kopfstoß in der Disco: Azubi verliert zwei Zähne

18-Jähriger wird schwer verletzt in Klinik eingeliefert - vor 1 Stunde

DIETFURT - Den Sonntag verbrachte ein 18-jähriger Auszubildender aus Dietfurt in der Zahnmedizinischen Klinik in Regensburg. Es war die Folge einer Auseinandersetzung in einem Tanzlokal aus dem Gemeindebereich Beilngries.

Gegen 23 Uhr des vorangegangenen Abends hatt er zwei Kopfstöße erhalten, dadurch brachen ihm zwei Schneidezähne ab.

Außerdem erlitt er eine Kopfplatzwunde. Dem Verursacher, einem ebenfalls 18-jährigen Auszubildenden aus Altmannstein erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar, so die Polizei.

