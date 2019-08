Kreisjugendring Neumarkt feiert Party zum 70. Geburtstag

Der Kreisverband der Jugendverbände würdigt das Ehrenamt in der Jugendarbeit - vor 39 Minuten

NEUMARKT - Der Kreisjugendring lädt am 7. September alle ein, die mit der Jugendarbeit im Landkreis verbunden sind. Gefeiert wird in der Dr.-Grundler-Straße 9 das 70-jährige Jubiläum des Kreisjugendringes und insbesondere die große Leistung des Ehrenamtes in der Jugendarbeit.

KJR–Geschäftsführer Markus Ott (re.) fiebert gemeinsam mit seinen Mitarbeitern und den Vorstandsmitgliedern der Jubiläumsfeier entgegen.



In diesen 70 Jahren hat sich einiges getan. Angefangen als Idee der Amerikaner nach dem zweiten Weltkrieg, die Jugendbildung demokratisch und ehrenamtlich zu gestalten, ist es heute ein fester Bestandteil der Gesellschaft.

Die Jugendarbeit ist "ständig in Bewegung", so Ingrid Bögl, Mitglied der Vorstandschaft. Es gab und gibt viele Themen, mit denen man sich in der Jugendarbeit auseinandersetzen muss. Mit dabei sind zum Beispiel Digitalisierung, Migration und vor allem Nachhaltigkeit.

So initiierte der Kreisjugendring 2016 ein Förderprogramm für Vereine, die Flüchtlingen geholfen haben, bekamen schon den Inklusionspreis und die Sympathieblume für ihre Projekte mit Behinderten und setzten sich schon seit Jahren für eine nachhaltige Welt ein.

Der KJR will auch, das es den Vereinen und Verbänden in allen Gemeinden gut geht und hilft auch wo es möglich ist. So klärt er Rechtsfragen für diese und versucht auch die Änderung bezüglich der DSGVO so einfach wie möglich in die Jugendarbeit miteinfließen zu lassen.

Besonders wichtig ist dem Kreisjugendring nun schon seit vielen Jahren das ehrenamtliche Engagement. Ohne den Ehrenamtlichen würden die ganzen Projekte nicht laufen, man versuche das Ehrenamt zu unterstützen, so Markus Ott, Geschäftsführer des Kreisjugendrings Neumarkt. Damit diese auch dabeibleiben und eventuell auch neue hinzukommen, sind alle recht herzlich zur 70-Jahr-Feier am 7. September eingeladen.

Zwischen 14 und 16 Uhr sind die Ehrenamtlichen des Spielmobils da, um den Kindern mit Workshops das Thema Nachhaltigkeit näherzubringen. Mit dem diesjährige Thema des Spielmobils, "Spielmobil for future", will man der nächsten Generation unter anderem spielerisch vermitteln, wie wichtig es ist, auf die Umwelt und Natur zu achten.

Um 16 Uhr ist der offizielle Beginn wie auch die Begrüßung, die Versorgung wird mit Foodtrucks gesichert. Mit dabei sind unter anderem auch die Leichtsinnsküche, der rollende Backofen und Besi.

Im Anschluss beginnt dann das Menschenkicker-Turnier der Jugendverbände. Alle Verbände sind eingeladen, sich bis spätestens zum 2. September beim Kreisjugendring Neumarkt anzumelden.

Dies geht sowohl telefonisch als auch per Formular, das über www.kjr-neumarkt.de runtergeladen werden kann. Ab 20 Uhr spielt Crosscover bis in die Nacht hinein und sorgt für Stimmung.

Ein weiterer Höhepunkt ist um 21.30 Uhr: Dann beginnt die Tombola, dabei werden Preise im Gesamtwert von über 5000 Euro vergeben. Darunter sind zwei Karten für Bayern gegen Hoffenheim, eine Übernachtung im Vier-Sterne Hotel, Reisegutscheine, Slackline, Wertgutscheine und vieles mehr.

elh