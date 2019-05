Kuddelmuddel bleibt: Gestaltungssatzung für Altstadt erneut vertagt

NEUMARKT - Vielleicht hätte Barbara Hummel ihren Vortrag nicht mit einem Bild der bunten Fassaden am Oberen Markt beginnen sollen. Vielleicht hätte die städtebauliche Beraterin nicht sagen sollen, dass Neumarkts Innenstadt einladend ist. Beides waren willkommene Gelegenheiten für die Kritiker einer Gestaltungssatzung.

Vier Cafés und jedes hat sein eigenes Mobiliar im Straßenraum stehen, in unterschiedlichen Formen, Farben, Materialien. Städte mit Gestaltungssatzung ordnen ein solches Kuddelmuddel. © Foto: André De Geare



NEUMARKT. "Unsere Architekten und Bauherren haben nach ’45 also vieles richtig gemacht", sagte etwa Franz Düring (UPW).

Vor zwei Jahren hatte der Stadtrat das Bauamt beauftragt, Gestaltungsvorgaben zu erarbeiten. Von ihnen hängen auch Zuschüsse der Städtebauförderung ab. Im Juli 2018 schließlich gab der Bausenat sein Okay, für eine Gestaltungssatzung und eine Gestaltungsfibel.

Das klingt sehr ähnlich, ist aber etwas ganz anderes. Denn in der Satzung stehen verbindliche Vorgaben, die jeder Bauherr einhalten muss. Die Fibel hingegen enthält nur Anregungen und Empfehlungen.

"Wenn jemand unbedingt einen Glitzer-Eingang mit Leuchtbuchstaben haben will, können sie mit einer Fibel nichts dagegen machen", verdeutlichte Hummel den Unterschied. Vielleicht hätte die Münchener Architektin in ihrem Blick von außen noch deutlicher auf das "zweite Gesicht" der Stadt hinweisen sollen, das ihr bei den Streifzügen am Markt und seinen Nebenstraßen begegnet ist: Ein kunterbuntes Durcheinander von Werbeaufstellern und Wimpeln, ein spiegelndes Garagentor und Lichterketten vor Schaufenstern. Vor jedem Café stehen andere Stühle, Tische oder Schirme. Markisen ragen teilweise über den gesamten Gehsteig.

Kurz: Jeder macht es so wie es ihm gefällt. Das Ergebnis ist ein unruhiges Erscheinungsbild. Mit einer Gestaltungssatzung hingegen setzt die Stadt verbindliche Regeln, die das Kuddelmuddel ordnen. "Dabei gibt es Spielräume", sagt Hummel.

Das ruhige Erscheinungsbild spreche Menschen an, sie fühlten sich wohl. Sie verwies auf Beispiele wie Erding, Iphofen. "Eine konsequent durchgezogene Gestaltungssatzung ist ein Erfolgsrezept." Am Ende profitieren alle: Einwohner, Besucher und nicht zuletzt die Einzelhändler, auch wenn sie zunächst dagegen seien.

So auch in Neumarkt. Beim Auslegungsverfahren hatte "aktives Neumarkt" sich vehement gegen Auflagen bei Werbung oder Fassadengestaltung gewehrt. Ferdinand Ernst (CSU) hiebt in die gleiche Kerbe: "Wir brauchen keine zusätzliche Regelung." Der Einzelhandel verliere sonst die Möglichkeit, sich an den ändernden Wettbewerb anzupassen.

Parteifreund Werner Thumann widersprach: "Hätten unsere Vorgänge diese Laissez-faire-Haltung gehabt, hätte Neumarkt sein Gesicht verloren." Er schlug als Ergänzung zu Gestaltungsfibel und -satzung noch einem mit architektonischem Sachverstand besetzten Gestaltungsbeirat vor.

Nach fast einstündiger Debatte beschloss der Bausenat auf Antrag von Robert Renker (CSU) schließlich die Vertagung des Themas. Die Fraktionen sollten noch einmal intern darüber diskutieren. Daran ändert auch ein Zornausbruch von Sitzungsleiter Albert Löhner (CSU) nichts. "Es spricht alles für die Gestaltungssatzung", sagte er. "Doch in Neumarkt dauert manches länger und endet nicht immer gut."