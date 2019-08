Kunstrasen: Granulat des Grauens?

NEUMARKT - Eine geplante EU-Verordnung erhitzt derzeit die Gemüter. Die Empörung ist deshalb so groß, weil es dabei nicht um krumme Gurken oder einheitliche Autoblinker geht, sondern um der Deutschen liebstes Kind: den Fußball.

Das Granulat des Anstoßes: Auch der Ochenbrucker Kunstrasenplatz wird regelmäßig mit den Schnipseln aus geschredderten Autoreifen befüllt. Foto: Foto: Fredrik von Erichsen (dpa)



Im Zuge einer neuen Kunststoff- Leitlinie will die EU Mikroplastik auf Kunstrasenplätzen bis 2022 komplett verbieten. Im Fokus steht dabei das Granulat, mit dem die Plätze in regelmäßigen Abständen befüllt werden müssen und das meistens aus alten Autoreifen hergestellt wird. Der verarbeitete Weichmacher und Ruß stehen unter anderem in Verdacht, krebserregend zu sein.

Für viele Sportvereine ist das eine Schocknachricht, haben sie doch in den vergangenen Jahren viel Geld ausgegeben, um sich so ein künstliches Alljahres-Spielfeld anzuschaffen und es zu erhalten.

Derzeit gibt es laut DFB rund 6000 Kunstrasenplätze in Deutschland, knapp 5000 davon wären von der Verordnung betroffen. So wie zum Beispiel der Kunstrasenplatz des TSV Ochenbruck im südlichen Nürnberger Land. Dort absolvieren auch viele Teams aus dem Landkreis Neumarkt Testspiele, unter anderem der SV Seligenporten.

Rund 450 000 Euro, erzählt TSV-Abteilungsleiter Roland Fiedler, habe ihr Plastikgeläuf damals gekostet. Und nun soll diese Investition umsonst gewesen sein? "Wir verfallen jetzt nicht in Panik und wollen abwarten, was passiert. Vielleicht gibt es dann ja eine Alternative zu dem Granulat", beruhigt Fiedler.

Bislang wird der Ochenbrucker Kunstrasen in regelmäßigen Abständen mit den Gummikügelchen nachbefüllt. Keine ganz günstige Maßnahme, wie Fiedler betont, immerhin kostet eine Tonne der geschredderten Autoreifen rund 400 Euro.

Theoretisch könnten bereits jetzt die Kunstrasenplätze, die aktuell mit dem Granulat aufgefüllt sind, komplett saniert und auf Kork umgerüstet werden. Allerdings wäre dies mit enormen Kosten – Experten sprechen von 500 000 Euro pro Platz – verbunden und käme für viele Vereine kaum in Frage. Zudem haben die Korkkügelchen gewaltige Nachteile. Nässe ist ein Problem – und auch Hitze und lange Trockenheit. Dann wird der Kork steinhart. Außerdem ist auch noch nicht abschließend geklärt, welche Auswirkungen alternative Füllstoffe auf die Bespielbarkeit und das Verletzungsrisiko haben.

Mittlerweile hat sich auch der deutsche Innen- und Sportminister Horst Seehofer in die Diskussion eingeschaltet und fordert eine sechsjährige Übergangsfrist für die betroffenen Kunstrasenplätze. Sollte Seehofer allerdings scheitern und die Richtlinie tatsächlich wie geplant in drei Jahren umgesetzt werden, sieht Fiedler schwere Zeiten auf seinen Verein zukommen.

Die Gnade der verspäteten Planung hat ein paar Kilometer weiter der SC Feucht, wo sie seit geraumer Zeit überlegen, das knapp bemessene Vereinsgelände mit einem Kunstrasenplatz aufzuwerten. Vor nicht allzu langer Zeit hätten sich die Zeidler wohl auch noch für die Granulatvariante entschieden. Nun natürlich nicht mehr. "Die Diskussion kommt für uns goldrichtig", gibt Vorsitzender Ralph Stefan erleichtert zu.

Auf welche Variante die Feuchter nun umsatteln werden, ob Kork, Sand, eine Hybridlösung mit Naturrasen oder den sogenannten Vollkunstrasen, der ohne jegliches Füllmaterial auskommt, ist noch nicht endgültig entschieden.

