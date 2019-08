Kurzschluss im Garagentor-Motor löste Hausbrand aus

STÖCKELSBERG - Die Brandermittler der Kripo haben die Ursache des verheerenden Feuers am Sonntag in Stöckelsberg ermittelt.

Das verheerende Feuer brach durch einen Kurzschluss in der Garage aus. © Wolfgang Fellner



Es war ein Kurzschluss in der Elektrik des Garagentor-Motors, der zu dem Brand führte, der am Ende das frisch gedeckte Haus in Flammen aufgehen ließ.

Die Kritik der Segelflieger des Postsportvereins Nürnberg an der zeitweiligen Sperre des Flugplatzes Stöckelsberg-Hagenhausen während der Löscharbeiten weist die Polizei zurück: Das sei zur Gefahrenabwehr geschehen wegen der massiven Rauchsäule, die während des Brandes über dem Ort stand.

Die Segelflieger hatten während eines Platzfluges das Feuer entdeckt und gemeldet. Während der Löscharbeiten kreisten Motorflugzeuge über der Brandstelle. Die Segelflieger des Post SV wiesen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es sich in keinem Fall um Flugzeuge aus ihrem Verein handelte und "distanzieren sich von deren unsportlichem Verhalten".

