Ladendieb mit delikater "Ausbeulung"

13-jähriger Langfinger in Neumarkt hatte seine Beute an exquisierter Stelle in der Hose versteckt - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Eine Begegnung der etwas anderen Art hatte ein Ladendetektiv in einem Neumarkter Supermarkt. Ein Ladendieb stand ihm mit einer merkwürdigen "Ausbeulung" in der Hose gegenüber.

Symbolbild © colourbox.com



Der Detektiv beobachtete zwei 13-jährige Jugendliche, die jeweils eine Packung Liquid für E-Zigaretten entwendeten.

Als der Detektiv die Burschen ansprach, flüchtete einer der beiden und warf das corpus delicti auf den Boden. Der andere Langfinger konnte gefasst werden.

Dieser stand nun mit einer „kantigen Ausbeulung“ an exquisiter Stelle in der Hose vor dem Detektiv, was zunächst zu leichten Irritationen Anlass gab.

Die Entspannung für den Detektiv folgte jedoch auf dem Fuß, als sich schnell herausstellte, dass es sich dabei um das in der Unterhose versteckte Diebesgut handelte.

Auch der zweite Jugendliche konnte im Anschluss ermittelt werden. Gegen beide wurde Anzeige wegen Ladendiebstahl erstattet. Ob beide zur Rauchentwöhnung auf E-Zigaretten umsteigen oder gleich mit diesen in den Kreis der Raucher einsteigen wollten blieb bislang unbeantwortet, schreibt die Polizei.