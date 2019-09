Lährer Berg: Baugebiet füllt sich rasch

NEUMARKT - Erst war der Grunderwerb dran, dann ging es ans Baureif-Machen - und jetzt wachsen die ersten Häuser in den Himmel über dem Lährer Berg. Ein Ortstermin.

Von den insgesamt 32 Parzellen im Baugebiet „Lährer Berg“ sind nahezu alle bereits bebaut, beziehungsweise es läuft gerade die Bebauung, wie an den vielen Kränen zu sehen ist. © Foto: Franz Janka



"Es ist erstaunlich, wie schnell sich das Baugebiet ‚Lährer Berg‘ gefüllt hat", stellt Neumarkts Oberbürgermeister Thomas Thumann bei einem Besuch vor Ort fest.

"Für mich ist es schon eine Freude zu sehen, was uns da in nur wenigen Jahren gelungen ist", betonte der OB. Immerhin habe die Stadt dazu erst einmal Grundstücke in ausreichender Zahl erwerben müssen, um dort ein Wohnbaugebiet entwickeln zu können. Danach musste dieses durch die Erschließung mit Strom, Wasser, Kanal und Straße sowie alle notwendigen Planungen baureif gemacht werden. Er blicke mit Stolz darauf, "dass wir so vielen jungen Familien die Möglichkeit bieten konnten, sich dort niederzulassen und ihren Lebensmittelpunkt zu finden".

Von den insgesamt 32 Parzellen sind nahezu alle bereits bebaut, beziehungsweise es läuft gerade die Bebauung. Erst Ende 2015 hatte die Stadt die notwendigen Grundstücke zusammen, so dass dieses zweiteilige Baugebiet in Angriff genommen werden konnte.

Den unteren Bereich des "Lährer Berges" hat die Stadtverwaltung im Rahmen einer Einbeziehungssatzung zügig baureif machen können und parallel die Erschließungsmaßnahmen anlaufen lassen, so dass diese bereits im Juni 2016 beendet waren. Für den oberen Bereich war dann eine umfangreichere Bauleitplanung erforderlich.

Straßen verlängert

Dazu musste der Flächennutzungsplan geändert und ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Dieser war Ende November 2016 rechtskräftig geworden. Im Anschluss daran konnten auch im oberen Bereich des Lährer Berges die Kanal-, Leitungs- und Straßenbauarbeiten erfolgen.

Für die Erschließung war die Gerstenstraße von der Ostseite her verlängert und mit dem Maisweg auf der Westseite verbunden worden. Neben einer Fahrbahn und einem Gehweg wurden auch Längsparkstreifen mit Grünflächen errichtet. Auch die Roggenstraße wurde zur Erschließung eines Baugrundstücks um rund 28 Meter verlängert.

Nachdem die Erschließungsarbeiten im oberen Teil beendet waren, konnte an die Vermarktung der Grundstücke gegangen werden. Außerdem hat die Stadt in der Gerstenstraße auch einen Spielplatz eingerichtet, der in Teilen schon nutzbar ist und der im Oktober nach der endgültigen Fertigstellung freigegeben werden soll.

