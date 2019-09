Landratswahl: CSU-Vorstand stellt sich hinter Gailler

NEUMARKT - Der erweiterte CSU-Kreisvorstand stellt sich hinter Willibald Gailler. Das Gremium empfiehlt einstimmig der Delegiertenversammlung, den amtierenden Landrat wieder zum Kandidaten für die Kommunalwahlen 2020 aufzustellen.

Landrat Willibald Gailler (CSU) will bei den Kommunalwahlen 2020 noch einmal antreten. © Foto: Wolfgang Fellner



Finanzminister Albert Füracker brach als Gast der Sitzung im Johanneszentrum in Neumarkt eine Lanze für den Landkreis-Chef.

Gailler erinnerte daran, dass er vor sechs Jahren, als er erstmals für das Amt des Landrats kandidiert hatte, schon versprochen habe, zwei Perioden, also zwölf Jahre, zur Verfügung zu stehen. Daran wolle er sich halten.

CSU-Kreisräte wollen mitreden

Allerdings wurde auch Kritik laut. So erhofft sich unter anderem der CSU-Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Alois Scherer, in Zukunft eine bessere Einbindung der CSU-Kreisräte in Entscheidungen.

2014 löste Willbald Gailler seinen Parteifreund Albert Löhner (rechts) als Neumarkter Landrat ab. © NN



Willibald Gailler sagte zu, sich mit den intern angesprochenen Kritikpunkten in Gesprächen auseinander zu setzen. "Meine Tür steht immer und für jeden offen".

