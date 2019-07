Lauterhofener Festzug war "Augenweide"

LAUTERHOFEN - Einen großartigen Erfolg verbuchte das Volksfest in Lauterhofen, das bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen zum 43. Mal unter der Regie des Sportvereins durchgeführt wurde.

Die Schäffler-Tanzgruppe der Neumarkter Lammsbräu bildete die Vorhut beim Volksfestauszug. Beim folgenden Bieranstich benötigte Bürgermeister Ludwig Lang nur zwei Schläge. © Foto: Jutta Riedel



Nach dem Festauftakt mit Standkonzert der Werkvolkkapelle Neumarkt am Marktplatz mit Freibier der Lammsbräu und dem traditionellen Tanz der Schäffler-Tanzgruppe folgte der Auszug zum Festzelt. Nur zwei Schläge benötigte Bürgermeister Ludwig Lang für den Bieranstich.

Helmut Spagl, Vorsitzender des Sportvereins, dankte dem Volksfestkomitee sowie allen Helferinnen und Helfern für die "perfekte Organisation" sowie dem Obst- und Gartenbauverein für den "tollen Blumenschmuck". "Ihr habt’s wieder ein super Fest organisiert", lobte Bürgermeister Lang. "Eine Augenweide" sei der Volksfestauszug gewesen, das "schöne Fest" eine Gelegenheit zur Begegnung für Jung und Alt.

Landrat Willibald Gailler freute sich, auch in diesem Jahr wieder dabei sein zu können. "Das ist ein Volksfest, wo man spürt, dass die ganze Vereinsgemeinschaft hier unterwegs ist." Einen besonderen Gruß richtete Gailler an den OGV, der alle Jahre dabei sei und für die wundervollen Blumen sorge.

Erfreut zeigte sich der Landrat auch über die Teilnahme von Pfarrer Gerhard Ehrl mit seiner Ministrantengruppe. "Einmalig" sei das im Landkreis, dass ein Sportverein ein so großes Fest ausrichte, das alle Jahre wieder mit einem "tollen Programm" aufwarte.

Premiere für Ehrnsperger

"Bewunderung" äußerte Gailler für Finanzminister Albert Füracker, den "berühmtesten Anzapfer beim Hofbräuhaus in München", dass er sich die Zeit nehme, bei fast allen Volksfesten im Landkreis mit dabei zu sein, "eine Auszeichnung".

Erfreut begrüßte Gailler auch Lammsbräu-Chef Johannes Ehrnsperger, der "verkörpert, dass ihm die Volksfeste ganz wichtig sind".

"Voll inhaltlich" und "voll umfänglich" schloss sich Minister Füracker den Worten an. Lauterhofen sei eine "großartige Gemeinde mit großartigen Menschen und großartigen Firmen". Einzigartig sei, dass der Verein, die Menschen selbst, das Fest organisieren.

Johannes Ehrnsperger freute sich, zum ersten Mal das Volksfest mit eröffnen zu dürfen, dass für ihn etwas Besonderes sei im Hinblick auf die Geschichte seiner Familie, die ihren Ursprung in Lauterhofen habe.

Für super Stimmung am Abend sorgte anschließend die "Rockig-Boarische" Partyband "Quertreiber". Am Samstagabend spielte "Blitzlicht", der Sonntagabend stand im Zeichen des Schlagers mit "Johnny Gold", zum Festausklang am Montag spielten die "Alpenschlawiner" auf.

Den Festgottesdienst im Zelt zelebrierte Domkaplan Johannes Arweck, für die musikalische Gestaltung der Messe sorgten die "Troubadours" aus Lauterhofen. Highlight war das Grenzgänger-Musikantentreffen mit Gruppen aus den Gemeinden Lauterhofen, Alfeld und Birgland. Die e Gewinnziehung der Reservisten- und Soldatenkameradschaft am Montagabend bildete den Abschluss.

JUTTA RIEDEL